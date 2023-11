Gleisdorf läuft gegen die LASK Amateure in ein Debakel

Details Dienstag, 07. November 2023 22:16

Der FC Gleisdorf 09 blieb gegen die SPG LASK Amateure OÖ chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. In den letzten Wochen verhinderte der starke Regen in der Oststeiermark diese Partie zwei Mal. Am Dienstagabend fand sie nun endlich statt. Der Boden war dennoch tief und die Zuschauer sahen überraschenderweise eine äußerst einseitige Partie.

Stangenschuss für Gleisdorf und dann hatten die LASK Amateure das Spiel in der Hand

Die erste große Chance im Spiel hatten die Gastgeber. Patrick Schroll kam frei zum Schuss, zog aus der Distanz ab, jedoch landete sein Schuss an der Stange. Nun übernahmen die Gäste das Spielgeschehen und kamen in der ersten Viertelstunde zu drei weiteren guten Möglichkeiten. Als dann Leo Vielgut in den Strafraum der Gastgeber zog und eine tolle Chance durch die Defensive der Gleisdorfer in letzter Not zu einem Corner gerettet werden konnte, war klar, dass der LASK an diesem Abend wahrhaftig kein Punktelieferant sein würde.

Man stand kompakt in der Defensive und versuchte mit schnellen Pässen das Gleisdorfer Mittelfeld zu überwinden. Das gelang nach zwanzig Minuten dann auch hervorragend. Nach einem solchen Angriff konnte der junge Gleisdorfer Keeper Marcel Volinz den Ball nicht festhalten und der LASK ging durch Tobias Anselm im Nachschuss in Führung.

Die Gäste wirkten fortan noch sicherer und waren zu jeder Zeit spritziger, aufmerksamer und wirkten hellwach. Nach einer halben Stunde feuerte Gabriel Zirngast den Ball in Richtung Tor, die Kugel flog jedoch knapp an der rechten Stange vorbei. Wenige Minuten später war es dann aber so weit: Philipp Haberl beförderte das Leder zum 2:0 nach einem schnell gespielten Konter über die Linie (35.). Gleisdorf hatte lediglich sogenannte "Halbchancen" - man konnte keine Gefährlichkeit entwickeln.

Mit dem 3:0 durch Sebastian Wimmer schien die Partie bereits in der 37. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben.

Zur Halbzeit blickten die LASK Amateure OÖ auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Gleisdorf bäumt sich nach der Pause ein wenig auf - geht am Ende mit 0:4 unter

Mit Wiederbeginn kamen Leon Pliso und Christoph Gschiel auf Seiten der Hausherren ins Spiel und für einige Minuten konnte man tatsächlich Akzente in diesem Match setzen, die großen Torgelegenheiten blieben jedoch weiterhin aus. Nach 59 Minuten hatte Pliso dann den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein Schuss aus guter Position war jedoch ein kleiner Auftrag für Keeper Jungwirth.

Elias Prosic vollendete zum vierten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Zuvor hatten sich die Gäste wunderbar in den Strafraum kombiniert. Der Torschütze wurde perfekt angespielt und schob den Ball lässig zum Endstand ins Netz. Bei diesem Tor verletzte ich Keeper Volinz und da man schon das Auswechselskontigent erschöpft hatte, hütete nun Pascal Zisser das Tor der Steirer.

Ein starker Auftritt ermöglichte den SPG LASK Amateuren am Dienstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FC Gleisdorf 09.

Bei Gleidorf fiel mittelerweile der dritte Keeper mit einer Verletzung aus

So steht es um Gleisdorf und die LASK Amateure - jetzt geht es in die Winterpause

Gleisdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Spiele liefen eher enttäuschend und so gelang den Gastgebern auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Der LASK Amateure OÖ präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 35 geschossene Treffer gehen auf das Konto des oberösstereichischen Teams. Fünf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat man aktuell auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird das Team die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der FC Gleisdorf 09 verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 03.03.2024 bei Junge Wikinger Ried wieder gefordert. Der LASK empfängt am selben Tag die Jungen Wikinger Ried zum Derby.

Stimme zum Spiel

Robert Becker - Obmann FC Gleisdorf

"Grundsätzlich war die Herbstrunde sehr erfolgreich für uns. Wir haben zeitweise über unsere Verhälnisse gespielt und überraschende Ergebnisse geholt. Mit drei Punkten heute hätten wir einen Sprung gemacht - haben wir nicht und ich gratuliere dem LASK. Er war einfach besser. Man merkt, dass wir viele Ausfälle haben - Lenhart und Wlattnig fehlen, heute hat sich der dritte Tormann verletzt. Der Platz war schwierig zu spielen, danke an die Spieler - auch die vom LASK, die jetzt den Platz wieder schön machen. So etwas gibt es auch nicht oft."

Gleisdorf 09: Marcel Volinz, Jörg Wagnes, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Zisser, Matej Grgic, Christian Berger



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Christoph Gschiel, Max Rauter, Burak Gül, Leon Pliso, Leonit Krasniqi



Trainer: Thomas Böcksteiner

LASK: Lukas Jungwirth - Tobias Messing, Julian Sams, Yannis Letard, Robert Martic - Leo Vielgut, Gabriel Zirngast, Sebastian Wimmer (K), Yanis Eisschill - Tobias Anselm, Philipp Haberl



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Jonas Ilk, Elias Prosic, Rocco Vicol, Patrik Peric, Jakob Wanker



Trainer: Luka Pavlovic Bericht und Fotos Florian Kober

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 0:4 (0:3)

81 Elias Prosic 0:4

37 Sebastian Wimmer 0:3

35 Philipp Haberl 0:2

21 Tobias Anselm 0:1

