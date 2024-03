USV St. Anna/A. holt drei Punkte gegen UVB Vöcklamarkt

Details Samstag, 02. März 2024 21:39

Durch ein 3:1 holte sich der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen in der Partie gegen die UVB Vöcklamarkt drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USV St. Anna/A. die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Vöcklamarkt einen 3:2-Sieg für sich verbucht.

Tormannfehler führt zu Tor

St. Anna/A. erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Der blutjunge Torwart sah dabei gar nicht gut aus und erzielt ein Eigentor. Mit der Führung im Rücken machten die Gastgeber weiter, kassieren aber den Ausgleich. Das 1:1 der UVB Vöcklamarkt stellte Daniel Maganic sicher (35.) - er ist nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle. Damit ist wieder alles offen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

St. Anna entscheidet Spiel

Paul Kiedl stellte die Weichen für den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war - der UVB-Schussmann sah wieder nicht gut aus, er lässt den Ball los und Kiedl ist zur Stelle. Die Gastgeber bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Sebastian Weber in der 92. Minute traf - er trifft per Chipball. Schließlich sprang für den USV St. Anna/A. gegen Vöcklamarkt ein Dreier heraus.

St. Anna/A. machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen derzeit auf dem Konto. Der USV St. Anna/A. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz der UVB Vöcklamarkt derzeit nicht. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Situation bei Vöcklamarkt bleibt angespannt. Gegen St. Anna/A. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Freitag reist der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen zum ASV Allerheiligen, zeitgleich empfängt die UVB Vöcklamarkt die Union Raiffeisen Gurten.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Ich denke, dass der Sieg jedenfalls verdient ist. Die Mannschaft hat das gut gemacht. Wir freuen uns sehr. So darf es weitergehen. Durch unsere Neuzugänge haben wir wesentlich mehr Breite im Kader. Das hat sich geich bemerkbar gemacht."

Aufstellungen:

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Alexander Thurner-Seebacher, Markus Klöckl - Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Denis Suka, Marko Maučec, Andre Muhr, Florian Weiler - Paul Kiedl



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Luka Maric, Paul Glanz, Thomas List, Andreas Lackner, Anej Polak



Trainer: Edgar Spath

Vöcklamarkt: Paul Krizek - Michael Eberl (K), Lucas Purkrabek, Moritz Gaugger, Roland Nagy - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Marius Brandmayr, Daniel Maganic, Severin Hager - Franko Knez



Ersatzspieler: Lukas Purrer, Daniel Pointner, David Prommegger, Toni Mestrovic, Teo Jukic, Mirza Krupinac



Trainer: Thomas Laganda

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – UVB Vöcklamarkt, 3:1 (1:1)

92 Sebastian Weber 3:1

54 Paul Kiedl 2:1

35 Daniel Maganic 1:1

3 Eigentor durch Severin Hager 1:0