Union Gurten feiert glasklaren Sieg über UVB Vöcklamarkt

Details Freitag, 08. März 2024 21:27

Die UVB Vöcklamarkt steckte gegen die Union Raiffeisen Gurten eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Union Gurten wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Vöcklamarkt beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht. Damit feiern die Gurtener einen klaren Sieg im OÖ-Derby, den zweiten Sieg im zweiten Spiel im Frühjahr.

Vöcklamarkt leicht überlegen

Dabei tun sich die Gurtener im ersten Durchgang noch schwer. UVB Vöcklamarkt hat sogar etwas mehr vom Match, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Zur Pause stand also ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Gurten legt zu

Im zweiten Durchgang werden dann auch Gäste konkreter in ihrem Offensivspiel. Fabian Wimmleitner war es, der in der 65. Minute den Ball im Gehäuse der UVB Vöcklamarkt unterbrachte - ein individueller Fehler des Innenverteidigers, der sich den Ball schlecht annahm und Wimmleitner bereits auf den Fehler lauerte. Beim Abschluss hatte Tormann Schober keine Chance und der Ball schlug in der rechten unteren Ecke ein.. Dominic Bauer erhöhte den Vorsprung von Gurten nach 77 Minuten auf 2:0 - er trifft aus 25 Metern wunderschön ins Eck. Wimmleitner legte in der 78. Minute zum 3:0 für den Gast nach - Traumkobination über mehrere Stationen, aus dem Mittelfeld heraus kam der Ball auf die linke Seite zu Pori. Dieser brachte den scharfen Stanglpass und Wimmleitner musste nur noch den Fuß hinhalten. Das ist die Entscheidung und bedeutet drei Punkte für die Gurtener.

Die UVB Vöcklamarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen die Union Gurten steht Vöcklamarkt mit dem Rücken zur Wand. Die UVB Vöcklamarkt musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Heimmannschaft insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase von Vöcklamarkt dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Gurten machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Raiffeisen Gurten ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Union Gurten verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Gurten noch Luft nach oben.

Die UVB Vöcklamarkt tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SPG HOGO Wels an. Einen Tag später empfängt die Union Raiffeisen Gurten den ASV Allerheiligen.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Erste Halbzeit haben sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisiert. In der zweiten Halbzeit waren wir klar überlegen und konnten richtig Druck ausüben. Ein großes Lob an die Mannschaft, die den Matchplan zu 100 Prozent umgesetzt haben."

Aufstellungen:

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Daniel Pointner, Moritz Gaugger, Roland Nagy - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Marius Brandmayr, Daniel Maganic, Severin Hager - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Denis Brozik, David Prommegger, Toni Mestrovic, Teo Jukic, Mirza Krupinac



Trainer: Thomas Laganda

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer, Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Jakob Horner, Tine Pori - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Xaver Bernauer, Felix Sickinger, Lukas Schlosser, Stephan Murauer, Florian Schütz



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – Union Raiffeisen Gurten, 0:3 (0:0)

78 Fabian Wimmleitner 0:3

77 Dominic Bauer 0:2

65 Fabian Wimmleitner 0:1