ASK Voitsberg nicht zu stoppen - klarer Sieg über LASK Amateure OÖ

Details Freitag, 08. März 2024 21:48

ASK Voitsberg erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den LASK Amateure OÖ. Die Überraschung blieb aus: Gegen Voitsberg kassierte der SPG LASK Amateure OÖ Amat. eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt. Aufgrund der Niederlage von Wallern gegen Steyr liegt Voitsberg jetzt acht Punkte vorne.

Voitsberg geht in Führung

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Heimischen. Für das erste Tor sorgte Philipp Zuna. In der 14. Minute traf der Spieler von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ins Schwarze - vom Elfmeterpunkt. Die LASK Amateure OÖ waren gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Voitsberg steht hinten gut, lässt wenig zu. Aus Kontern wird man aber immer wieder gefährlich, ehe die Schiedsrichter die beiden Teams aber in die Kabinen schickt.

Klare Angelegenheit

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit einem Blitzstart der Gastgeber. Neuzugang Martin Krienzer erhöhte für ASK Voitsberg auf 2:0 (47.) - er schließt einen Konter eiskalt ab. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste müssen jetzt alles nach vorne werfen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Daraus wird aber nichts, denn Voitsberg agiert zu abgeklärt. Alexander Rother vollendete zum dritten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Ein starker Auftritt ermöglichte Voitsberg am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SPG LASK Amateure OÖ Amat.

Wer soll ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg noch stoppen? Der Tabellenprimus verbuchte gegen den LASK Amateure OÖ die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Regionalliga Mitte weiter an. Mit nur zwölf Gegentoren stellt ASK Voitsberg die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison des Heimteams verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Voitsberg nun schon 13 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt der SPG LASK Amateure OÖ Amat. den siebten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Der LASK Amateure OÖ baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg zu besiegen.

Nächster Prüfstein für ASK Voitsberg ist die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen (Freitag, 19:30 Uhr). Der SPG LASK Amateure OÖ Amat. misst sich am selben Tag mit den RZ Pellets WAC Amateure (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Heimo Blümel (Obmann-Stellvertreter Voitsberg): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden. Man muss gegen die LASK Amateure erst einmal so deutlich gewinnen. Ich denke, dass die drei Punkte auch verdient sind."

Aufstellungen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K), Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Martin Krienzer, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Elias Lorenz, Luka Caculovic, Stefan Sulzer, Reality Arase Asemota, Petar Paric, Alexander Rother



Trainer: David Preiss

LASK: Lukas Jungwirth - Jordan Philipsky, Moritz Würdinger, Tobias Messing, Robert Martic - Sebastian Wimmer (K), Marco Schabauer, Yanis Eisschill, Peter Michorl - Armin Haider, Lucas Fernando Copado Schrobenhauser



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Sebastian Leitner, Leo Vielgut, Julian Sams, Rocco Vicol, Jakob Wanker



Trainer: MA Luka Pavlovic

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 3:0 (1:0)

81 Alexander Rother 3:0

47 Martin Krienzer 2:0

14 Philipp Zuna 1:0

Foto: ASK Voitsberg