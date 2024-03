Kleine Überraschung im OÖ-Derby – Vorwärts Steyr gelingt Heimsieg gegen Wallern

Details Freitag, 08. März 2024 22:05

Runde 17 in der Regionalliga Mitte! Der SK Vorwärts Steyr traf am heutigen Freitag zu Hause auf die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen. Die Steyrer hatten im Heimspiel gegen die Trattnachtaler mit einem Sieg die Möglichkeit am Spitzentrio dranzubleiben. Wallern hingegen würde mit drei Punkten Voitsberg weiter unter Druck setzen und so das Titelrennen in der Liga spannend halten. Die Gäste wurden im Vorfeld leicht favorisiert, konnten in den 90 Minuten aber nicht die gewohnte Leistung auf den Platz bringen und verloren schlussendlich nach einer sehr ansprechenden Vorstellung der Hausherren mit 2:0.

Vorwärts mit verdienter Führung zur Pause

Die Hausherren kamen gleich zu Beginn an richtig gut weg. Bojan Lukic hatte nach gerade mal drei Minuten die erste gute Chance für die Rot-Weißen, doch Gäste-Keeper Daniel Zach konnte den Abschluss sensationell entschärfen. Die Vorwärts war das spielbestimmende Team in den ersten 15 Minuten – Halbchancen wurden allerdings nicht effizient genug fertig gespielt. Nach 18 Minuten hatte erneut Bojan Lukic die nächste Möglichkeit auf den Führungstreffer, doch diesmal verfehlte er den Kasten hauchzart. Erstmals jubeln durften die Anhänger der Steyrer in Minute 23. Erst unter der Woche verlängerte Außenbahnspieler Lukas Prokop sein Arbeitspapier bis 2025, heute brachte er die ideale Hereingabe von links in die Mitte, wo Milan Ziric per Kopf verlängern konnte und Mirsad Sulejmanovic staubtrocken auf 1:0 stellen konnte. Da die Gäste weiterhin nicht wirklich aus den Startlöchern kamen, blieb die Vorwärts dran und wollte die Führung erhöhen. Nach knapp einer halben Stunde scheiterte erneut Bojan Lukic vor dem Tor. Er setzte diesmal einen Kopfball nach einer Sulejmanovic-Flanke knapp am Gehäuse vorbei. Fast 35 Minuten waren gespielt, als Wallern zur ersten Chance kam - Lorenz Mayrhuber schlug eine tolle Flanke ins Zentrum, wo Dejan Misic Vorwärts-Torhüter Michael Fauland zum ersten Mal richtig prüfen sollte. Wie bereits in der Vorwoche hielt der Rot-Weiße seinen Kasten mit einer sensationellen Parade aber sauber. Kurz vor der Pause flog auch noch ein Standard sehr ungemütlich auf den Kasten von Keeper Fauland zu – erneut ist der Steyrer aber auf dem Posten. Bei einem Spielstand von 1:0 ging es nun mal in die Kabine – Wallern brauchte eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang! Vorwärts Steyr musste das bisherige Spiel eigentlich nur beibhalten – das war ein bärenstarker Auftritt der Eitl-Elf bislang.

Starke Steyrer lassen in der Defensive nichts mehr zu und setzen vorne den Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit war die Vorwärts in der Defensive richtig gut eingestellt und ließ den Gästen kaum Räume im Offensivspiel. Chancen waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Die vermutliche Vorentscheidung folgte in Minute 70 – der erst zuvor für den verletzten Martin Coello Carrera eingewechselte Oliver Filip bedankte sich aufgrund eines Abwehrfehlers und netzte zum vorentscheidenden 2:0 ein. Kurz vor Schluss hatten die Gäste noch die Mega-Chance auf den Anschluss, doch ein Flugkopfball von Oliver Affenzeller prallte nur gegen den Pfosten. Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit passierte trotz Offensivdrang der Gäste nichts mehr, weshalb die Hausherren erneut ihre Heimstärke unter Beweis setzen konnten und nach einer großartigen Leistung die drei Punkte gebührend vor der Südtribüne feiern durften.

Somit ist Wallerns Generalprobe für das Schlagerspiel am kommenden Freitag gegen den ASK Voitsberg nicht geglückt. Vorwärts wird unterdessen beim FC Gleisdorf erneut auf Sieg spielen und die Chance auf die Top-3 zu wahren.

Stimmen zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): „Wir haben gewisse Grundtugenden einfach nicht auf den Platz gebracht. Sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben es nicht geschafft den Gegner unter Druck zu setzen. Gewisse Sachen, welche man in einem Derby braucht, haben wir einfach nicht ins Spiel bringen können. Somit war das Ergebnis auch verdient. Wir haben gewusst, dass wir auch wieder mal verlieren werden, aber die Art und Weise war heute leider ein bisschen enttäuschend. Der nächste Gegner (Anm.: Voitsberg) kommt aber zur rechten Zeit!“

SK BMD Vorwärts Steyr – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen 2:0 (1:0)

Freitag, 08.03.2024 (19:00 Uhr), LIWEST Arena Steyr, Z: 870, SR: Andreas Feichtinger

SK BMD Vorwärts Steyr: Michael Fauland - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Alvaro Suarez Collazo, Bojan Lukic, Mirsad Sulejmanovic, Amir Pasic

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen: Daniel Zach, Dejan Misic, Denny Schmid, Lorenz Mayrhuber, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Felix Huspek, Philipp Mitter, Stephan Alfons Dieplinger, Lukas Schindler, Michael Schildberger (K)

Torfolge: 1:0 Sulejmanovic (23.), 2:0 Oliver Filip (70.).

Gelbe Karten: Pasic (40.), Sulejmanovic (90+2), Filip (90+4); Schindler (69.)

Foto: SK Vorwärts Steyr