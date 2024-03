Mit letzter Aktion: Torwart (!) sichert FC Gleisdorf Punkt bei TUS Bad Gleichenberg

Details Freitag, 08. März 2024 22:25

Der FC Gleisdorf 09 ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die Tus Bad Gleichenberg hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Bad Gleichenberg vom Favoriten. Das Hinspiel gegen das Heimteam hatte Gleisdorf für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Keine Treffer

Das Spiel beginnt mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Sowohl die Gleisdorfer als auch die Gleichenberger wollen ein schnelles Tor erzielen. Es ergeben sich auch Tormöglichkeiten, doch jedes Mal ist ein Fuß des Gegners dazwischen. Dann übernehmen die Gleichenberger das Kommando und finden auch drei hochkarätige Chancen vor, das Leder will aber nicht ins Tor. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Ausgleich in letzter Sekunde

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. In der 51. Minute zeigte Schiedsrichter Julian Schnur Leon Sres von der Tus Bad Gleichenberg die Rote Karte - eine harte Entscheidung, auch wenn der Spieler den Gegenspieler von den Beinen holt. Trotz des Unterzahlspiels gehen in der Schlussphase die Heimischen in Führung. Philipp Wendler wird seinem Image als Torjäger wieder einmal gerecht und bringt Bad Gleichenberg nach 86 Minuten die 1:0-Führung. Jetzt werfen die Gleisdorfer alles nach vorne. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es doch noch 1:1. Der Torwart, Marcel Stumberger, war mit nach vorne gegangen und versenkt das Leder tatsächlich im Kasten. Am Ende trennten sich die Tus Bad Gleichenberg und Gleisdorf schiedlich-friedlich.

Bad Gleichenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte die Tus Bad Gleichenberg in der Tabelle voran. Bad Gleichenberg liegt nun auf Rang 14. Der Angriff ist bei der Tus Bad Gleichenberg die Problemzone. Nur 20 Treffer erzielte Bad Gleichenberg bislang. Vier Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat die Tus Bad Gleichenberg momentan auf dem Konto. Bad Gleichenberg wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt der FC Gleisdorf 09 den zehnten Platz in der Tabelle ein. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Gewinnen hatte bei Gleisdorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Am kommenden Samstag tritt die Tus Bad Gleichenberg bei Junge Wikinger Ried an, während der FC Gleisdorf 09 einen Tag zuvor den SK BMD Vorwärts Steyr empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Robert Becker-Tonnerer (Obmann Gleisdorf): "Den Punkt nehmen wir sehr gerne mit. In Anbetracht des Zeitpunktes ist das Remis natürlich glücklich, wir haben aber eben bis zur letzten Minute alles reingeworfen."

Philipp Wendler (Spieler Gleichenberg): "Wir waren in der ersten Halbzeit das klare bessere Team. Wir hätten hier schon in Führung gehen müssen. Was dann in der zweiten Halbzeit und vor allem in der Nachspielzeit passiert ist, ist natürlich sehr bitter."

Aufstellungen:

Bad Gleichenberg: Rudolf Lang - Paul Sarac, Gregor Zelko, Nemanja Gajic, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Jure Perger, Moritz Holzerbauer, Leon Sres - Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Alen Buzeti, Jonas Gmeindl, Michael Krenn, Maximilian Kohlfürst, Patrick Wiesenhofer, Raphael Wien



Trainer: Peter Stefan Hochleitner

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger - Marco Köfler (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig - Jörg Wagnes, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Matej Grgic - Christian Berger



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Michael Loder, Burak Gül, Fabian Lenhart, Matthias Roitner, Leon Pliso



Trainer: Christoph Krasser

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – FC Gleisdorf 09, 1:1 (0:0)

95 Marcel Stumberger 1:1

86 Philipp Wendler 1:0

Fotos: RIPU Sportfotos