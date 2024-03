USV Allerheiligen demontiert USV St. Anna/A.

Details Freitag, 08. März 2024 23:27

Mit 0:4 verlor der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen am vergangenen Freitag deutlich gegen den ASV Allerheiligen. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Allerheiligen als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel beim USV St. Anna/A. hatte der ASV Allerheiligen schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Führung für Allerheiligen

Für den Führungstreffer von Allerheiligen zeichnete Rok Kronaveter verantwortlich (20.) - er versenkt einen Freistoß via Innenstange im Kasten. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Daraus wird aber nichts - denn auch die Gäste agieren jetzt offensiver. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging der ASV Allerheiligen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Gäste chancenlos

Im zweiten Durchgang drehen die Gastgeber dann auf. Kronaveter beseitigte mit seinen Toren (63./81.) die letzten Zweifel am Sieg von Allerheiligen. Zunächst wird ein Konter wird von St. Anna nachlässig verteidigt, Kronaveter hat auf der rechten Seite allen Platz und alle Zeit der Welt und schiebt staubtrocken zum 2:0 ein. Dann eine herrliche Flanke auf die zweite Stange, wo einmal mehr Rok Kronaveter goldrichtig steht und zum Triplepack einköpft. Er ist damit Mann des Spiels und zeigt abermals, welch Stütze er für die Gallier ist. Maximilian Michael Sieber legte in der 87. Minute zum 4:0 für den ASV Allerheiligen nach, was gleichzeitig der Endstand. Am Ende kam Allerheiligen gegen St. Anna/A. zu einem verdienten Sieg.

Der ASV Allerheiligen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Allerheiligen derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen ist der ASV Allerheiligen weiter im Aufwind.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt der USV St. Anna/A. den achten Platz in der Tabelle ein. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat St. Anna/A. momentan auf dem Konto. Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Allerheiligen ist die Union Raiffeisen Gurten (Samstag, 15:30 Uhr). Der USV St. Anna/A. misst sich am selben Tag mit dem DSC Wonisch Installationen (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Kopf hoch und weiter in der nächsten Runde zu Hause gegen Deutschlandberg. Wir müssen die Partie abhaken und an die Leistungen aus der Vorwoche anschließen. Allerheiligen war dieses Mal einfach die bessere Mannschaft."

Aufstellungen:

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Maximilian Michael Sieber, Jan Erik Grillitsch, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Julian Janetzko - Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Christoph Wallner, Anto Jelec, Jonas Janetzko, Marcel Blaj, Erik Derk, Paul Kargl



Trainer: Tomica Kocijan

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Markus Klöckl - Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Denis Suka, Marko Maučec, Andreas Lackner, Andre Muhr, Florian Weiler - Paul Kiedl



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Luka Maric, Paul Glanz, Thomas List, Alexander Thurner-Seebacher, Anej Polak



Trainer: Edgar Spath

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 4:0 (1:0)

87 Maximilian Michael Sieber 4:0

81 Rok Kronaveter 3:0

63 Rok Kronaveter 2:0

20 Rok Kronaveter 1:0