Selman schießt ASK Klagenfurt zum Heimsieg

Den Spieltagsabschluss der 21. Runde in der Regionalliga Mitte machte in der Sonntags-Matinee der ASK Klagenfurt gegen den FC Gleisdorf. Klagenfurt würde mit drei Punkten den Vorsprung auf davorliegenden Klubs verkleinern, während Gleisdorf mit einem Sieg auf die Top-5 aufschließen würde. Schlussendlich überzeugten erneut die aufstrebenden Klagenfurter und feierten den dritten Heimsieg im Frühjahr.

Gleisdorf mit dem besseren Start - Klagenfurt wird aber stärker und geht in Führung

Die Partie startete ohne große Aktionen. In den ersten Minuten der Partie waren Chancen eher Mangelware und keine Mannschaft traute sich wirklich in die Offensive zu gehen. Wenig später übernahmen die Gäste aus Gleisdorf etwas die Kontrolle und fanden ein paar Halbchancen vor. Ab der Hälfte der ersten Halbzeit übernahm der ASK großteils die Spielkontrolle. In Minute 26 durften die Hausherren auch jubeln. Devad Selman zieht nach einem Stanglpass aus kurzer Distanz ab und stellt auf 1:0 für die Kärntner. Die Elf von Dietmar Thuller hatte nach dem Führungstreffer die Partie weiterhin klar im Griff und ließ einige Möglichkeiten auf eine höhere Führung auf der Strecke liegen. Darum ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Klagenfurter in die Halbzeit.

Der ASK macht in der Schlussphase den Deckel drauf

Im zweiten Spielabschnitt war es der ASK, welcher den besseren Start erwischte. Die Hausherren hatten einige gute Möglichkeiten, doch brachten den Ball einfach nicht ins Tor. Das vorentscheidende 2:0 für die Thuller-Elf fiel kurz nach Anbruch der Schlussphase. In der 77. Minute kam erneut Devad Selman, diesmal nach einer Flanke, am Sechzehner zum Abschluss und bugsierte das Leder flach ins untere Eck. Die Gleisdorfer erhöhten daraufhin nochmal ordentlich die Schlagzahl, scheiterten aber mehrmals an Keeper Nössler im Tor der Kärntner. So brachte das Heimteam den Sieg trocken über die Zeit und darf erneut über drei Punkte jubeln.



Punktemäßig liegt der ASK damit voll im Soll (27 Punkte, 11. Platz) und hält auf die Top-5 nur mehr einen Rückstand von vier Punkten. Gleisdorf befindet sich aktuell weiterhin im Mittelfeld der Tabelle – mit einem Punkt vor den Kärntnern. Am kommenden Freitag trifft ASK Klagenfurt auf die Tus Bad Gleichenberg, der FC Gleisdorf 09 spielt am selben Tag gegen die UVB Oberbank Vöcklamarkt.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): “Nach anfänglichem Mittelfeldgeplänkel in den ersten zehn Minuten kamen die Gleisdorfer etwas besser ins Spiel. Nach ca. 20 Minuten übernahmen aber wir das Zepter und gingen auch in Führung. In der ersten Halbzeit hätten wir auch schon das 2:0 oder 3:0 machen können – wir nutzten allerdings unsere Chancen nicht. In der zweiten Halbzeit kontrollierten wir das Spiel und waren dominant. Wir verpassten allerdings erneut mehrere Möglichkeiten auf die vorzeitige Entscheidung. Nach dem 2:0 kamen die Gleisdorfer nochmal und hatten zwei gute Chancen auf den Anschlusstreffer. Unser Torhüter parierte aber zweimal sensationell."

Aufstellungen:

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor (K), Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Devad Selman, Anej Kmetic, Mersei Dieu Nsandi, Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Jakob Frauwallner, Kyrylo Romaniuk, Edwin Cajic, Danijel Micic, Deen Adrovic



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser - Jörg Wagnes, Markus Forjan, Alexander Kager, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Michael Wiltschnig, Michael Loder, Burak Gül, Matthias Roitner, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – FC Gleisdorf 09, 2:0 (1:0)

77 Devad Selman 2:0

26 Devad Selman 1:0

Foto: ASK Klagenfurt

F.H.