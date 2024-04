Punkteteilung in Gleisdorf: Vöcklamarkt kommt trotz Zwei-Tore-Rückstand noch zurück

Details Freitag, 12. April 2024 21:56

Nach dem ersten Sieg im Frühjahr will die UVB Vöcklamarkt in der Regionalliga Mitte gleich weiter punkten, um dem unteren Tabellendrittel zu entkommen. Zu Gast war die Elf aus dem Hausruckviertel beim FC Gleisdorf, der durch zuletzt starke Auftritte Richtung Top-5 schielen darf. Seit der Vöcklamarkt-Übernahme von Bernhard Kletzl zeigen die Grün-Gelben aber immer bessere Leistungen und belohnten sich nach langer Durststrecke vergangenes Wochenende erstmals.

Blitzstart von Gleisdorf – Vöcklamarkt schlägt zurück

Das Spiel startete gleich richtig schlecht für die Gäste aus Oberösterreich. Nur sieben Minuten dauerte es, bis die Hausherren zum Führungstreffer kamen. Marco Köfler zirkelte einen Freistoß knapp vor dem Sechzehner perfekt in die Maschen. Nach einer Viertelstunde kam es noch dicker für die Gäste. Jörg Wagnes stellte mit einem Weitschuss früh auf 2:0 für die Steirer und Vöcklamarkt war in Schockstarre. Allerdings nur kurz, denn nur zwei Minuten später gab es den Anschlusstreffer der Kletzl-Elf. Torgarant Franko Knez eroberte im letzten Drittel den Ball und verkürzte postwendend zum 2:1-Anschlusstreffer der Gäste. Anschließend hatten die Oberösterreicher etwas mehr vom Spiel und fanden einige Chancen auf den Ausgleich vor. Dieser gelang allerdings erst mit dem Pausenpfiff. Daniel Pointner stieg nach einer Ecke hoch und nickte vor dem Seitenwechsel zum wichtigen Ausgleichstreffer ein.

Offener Schlagabtausch ohne Sieger

Im zweiten Durchgang hätte jeder die Möglichkeit gehabt den Sieg nach Hause zu holen. Sowohl Gleisdorf als auch Vöcklamarkt hatten gute Chancen auf den Führungs- bzw. Siegtreffer, doch dieser wollte einfach nicht gelingen. Speziell in den letzten 20 Minuten ging es hin und her – Halbchancen sowie gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten bleiben aber ungenutzt, weshalb sich Gleisdorf und Vöcklamarkt in einem rassigen Regionalliga-Fight mit einem Punkt begnügen müssen. Die Hausherren halten sich damit weiter im erweiterten Verfolgerfeld auf die Top-5. Für Vöcklamarkt wird es im Abstiegskampf richtig eng nachdem auch die dahinter liegenden Mannschaften heute wieder ordentlich gepunktet haben.

Am kommenden Freitag trifft Gleisdorf auf den ASV Allerheiligen, die UVB Oberbank Vöcklamarkt spielt am selben Tag gegen die Tus Bad Gleichenberg.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Den Punkt nehmen wir gerne mit. Nach dem frühen Zwei-Tore-Rückstand haben wir zum Glück schnell das 2:1 gemacht und waren anschließend tonangebend. Zweite Halbzeit haben wir die Partie aus der Hand gegeben – auch da der Gegner stärker geworden ist. Am Ende hätte jede der beiden Mannschaften gewinnen können."

Aufstellungen

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Marco Köfler, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser - Jörg Wagnes, Markus Forjan, Alexander Kager, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Marcel Volinz, Michael Wiltschnig, Daniel Klicnik, Burak Gül, Matthias Roitner, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Daniel Pointner, Moritz Gaugger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Denis Brozik, Daniel Maganic, Severin Hager, Umberto Gruber - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Marius Brandmayr, Edison Imeri, Roland Nagy, Toni Mestrovic, Teo Jukic



Trainer: Bernhard Kletzl

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – UVB Oberbank Vöcklamarkt, 2:2 (2:2)

46 Daniel Pointner 2:2

17 Franko Knez 2:1

16 Jörg Wagnes 2:0

7 Marco Köfler 1:0

Foto: Alois Huemer

F.H.