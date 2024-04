Acht-Tore-Spektakel! Wallern/St. Marienkirchen gewinnt gegen Allerheiligen

Details Freitag, 12. April 2024 22:31

In der 22. Runde der Regionalliga Mitte trifft die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen auf den SV Allerheiligen. Die Hausherren hadern im Frühjahr aktuell noch etwas mit den Ergebnissen. In der Vorwoche gab es ausgerechnet im Derby gegen Vöcklamarkt eine bitte 3:1 Auswärtsschlappe für die Haidacher-Elf. Allerheiligen bewies im Frühjahr bereits öfter, dass man eine unangenehme Mannschaft ist, kassierte in der Vorwoche beim 500. Spiel in der Regionalliga Mitte allerdings eine herbe 0:5-Heimklatsche gegen die LASK Amateure. Auch heute setzte es erneut viele Gegentore für die Steirer – in einem Regionalliga-Showdown behielt Wallern mit 5:3 die Oberhand.

Torfestival im ersten Durchgang

Die Tor-Show wurde nach exakt fünf Minuten eröffnet. Der Underdog aus der Steiermark ging in Führung. Julian Janetzko nutzte einen Torwartfehler von Radulovic aus und stellte früh auf 0:1. Anschließend kamen die Wallerer aber immer besser in die Partie und erarbeiteten sich Chancen. Der Ausgleichstreffer ließ aber noch auf sich warten. Nach knapp einer halben Stunde das vielumjubelte 1:1 der Hausherren. Nach großartiger Vorarbeit von Philipp Huspek verwertete Dejan Misic gekonnt im Torraum. Lange hielt der Spielstand aber nicht, denn nur drei Minuten später schlugen erneut die Gäste eiskalt zu. Die Hausherren machten eigentlich Druck auf die sofortige Führung, verloren allerdings die Kugel und Maximilian Sieber konnte einen Konter perfekt vollenden. Der Underdog wieder in Front! Es ging aber weiter Schlag auf Schlag und nur wenig später durfte die Haidacher-Elf wieder ausgleichen. Der Führende in der Torschützenliste, Oliver Affenzeller, setzte die Kugel kurz vor dem Seitenwechsel in die Maschen. Noch war die erste Halbzeit aber nicht zu Ende und Wallern schlug Sekunden vor dem Gang in die Kabinen tatsächlich noch einmal zu. Hilfe gab es diesmal von Allerheiligen-Spieler Erik Derk, der die Kugel ins eigene Tor beförderte.

Wallern setzt sich im Acht-Tore-Spektakel schlussendlich durch

Kaum war der zweite Spielabschnitt eröffnet, gab es auch schon den ersten Aufreger. Elfmeter in Minute 49 für die Gäste aus Allerheiligen nach einem Foul knapp innerhalb des Sechzehners. Keeper Radulovic im Wallern-Tor konnte seinen Fehler vom 0:1 aber sensationell ausbessern und den gut geschossenen Elfmeter parieren. Allerheiligen blieb aber drauf und konnte nach einer Stunde den neuerlichen Ausgleich erzielen. Marvin Hernaus setzte das Leder zum 3:3 in die Maschen. Die Haidacher-Elf steckte aber keinesfalls zurück und erzielte nur sieben Minuten später den siebten Treffer am heutigen Abend. Nach einer Ecke von Mateo Kvesa steigt Felix Huspek im Sechzehner hoch und köpft zum 4:3 ein. Ein unglaubliches Spektakel, welches die 22 Akteure am Rasen hier zeigten und die Hausherren hatten nicht genug. Die Oberösterreicher hatten viel Ballbesitz in dieser Phase des Spiels und einige Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. Allerheiligen lauerte auf Konter, fand diese auch teilweise vor, doch konnte diese nicht ideal fertigspielen. Fünf Minuten vor Schluss war es dann Stephan Alfons Dieplinger, der den 5:3-Schlusspunkt in einer denkwürdigen Partie setzte.

Damit bleibt Wallern weiterhin erster Verfolger des Tabellenführers aus Voitsberg. Allerheiligen hält zwar weiterhin Platz zehn inne, kommt den Abstiegsplätzen aber schon gehörig nahe. Die Trattnachtaler treffen am kommenden Freitag auf den Deutschlandsberger SC, während der SV Allerheiligen den FC Gleisdorf 09 empfängt.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): Es war eine turbulente Partie! Wir wussten, dass wir gegen sehr defensiv eingestellte Gegner sehr viel Ballbesitz haben werden. Nach dem 3:3 haben wir das Spiel in die Hand genommen und es ruhig fertig gespielt. Wir waren zwar in manchen Aktionen zu mutig und ebneten ihnen so noch die ein oder andere Kontersituation – der Sieg geht schlussendlich aber völlig in Ordnung und wir freuen uns, die Heimserie wieder verlängert zu haben.

Aufstellungen

Wallern: Kevin Radulovic, Philipp Huspek, Dejan Misic, Denny Schmid, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Mitter, Lukas Schindler, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Daniel Zach, Alexander Dallhammer, Lorenz Mayrhuber, Stephan Alfons Dieplinger, Maximilian Straif, Tobias Hochreiter



Trainer: Horst Haidacher

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Dino Kovacec - Maximilian Michael Sieber, Jan Erik Grillitsch, Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Julian Janetzko - Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Anto Jelec, Jonas Janetzko, Marcel Blaj, Nino Emanuel Hartweger, Matthias Götzinger, Paul Kargl



Trainer: Tomica Kocijan

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – ASV Allerheiligen, 5:3 (3:2)

85 Stephan Alfons Dieplinger 5:3

68 Felix Huspek 4:3

59 Marvin Hernaus 3:3

45 Eigentor durch Erik Derk 3:2

44 Oliver Affenzeller 2:2

34 Maximilian Michael Sieber 1:2

31 Dejan Misic 1:1

6 Julian Janetzko 0:1

Foto: Harald Dostal

F.H.