Haider-Doppelpack bringt LASK Amateure Sieg gegen den DSC

In der 22. Runde der Regionalliga Mitte kommt es zum Duell zwischen den LASK Amateuren und dem Deutschlandsberger SC. Die Amateure der schlagzeilengebeutelten Profimannschaft des LASK treten nach zuletzt zwei Siegen in Folge mit sehr viel Selbstvertrauen auf. Unter anderem schlug die Pavlovic-Elf am vergangenen Wochenende Allerheiligen mit 5:0. Deutschlandsberg rutschte nach Platz fünf in der Winterpause völlig ab und liegt nun mittendrin im Abstiegskampf. Aktuell warten die Steirer weiter auf den ersten Sieg im Frühjahr. Auch heute kamen keine drei Punkte auf das Konto dazu – der LASK entschied die Partie mit 2:0 für sich.

Hier am Ball – Matchwinner und Doppeltorschütze Armin Haider

LASK das bessere Team – wird aber nicht sonderlich gefährlich

Der LASK war gleich von Beginn an die etwas spielbestimmende Mannschaft und kam auch vereinzelt zu Möglichkeiten. Der DSC konnte eine Doppelchance der Athletiker in Minute 12 im Verbund verhindern und rettete sich so vor einem frühen Gegentreffer. Ein Weitschuss nach einer Viertelstunde von Kapitän Wimmer war für DSC-Keeper Veit aber kein Problem. Läuft es aktuell ohnehin nicht in Deutschlandsberg, kam auch noch Pech dazu. Nach 25 Minuten musste Andreas Fuchs verletzt vom Feld und konnte nicht mehr weitermachen. Hoffentlich bleibt ihm ein längerer Ausfall erspart. Die Partie war in dieser Phase des Spiels noch großteils ausgeglichen, auch wenn der LASK hier schon eine leichte spielerische Überlegenheit hatte. Nach über einer halben Stunde kam erstmals Gefahr von den Gästen nach einem Wildbacher-Abschluss. Ex-Deutschlandsberg-Goalie Steinbauer, nun im Kasten der Linzer, konnte aber parieren. Mit einem 0:0 Pausenstand ging es vorerst mal in die Kabinen.

LASK entscheidet Spiel im zweiten Durchgang

Die Linzer kamen in der zweiten Halbzeit immer besser in die Partie und fanden einige Torchancen auf die Führung vor. Der Ball verfehlte den Kasten allerdings oftmals knapp oder es war ein Fuß des DSC dazwischen. In der 65. Minute der verdiente Führungstreffer der Amateure. Armin Haider kam am Strafraumrand an die Kugel und vollstreckte mit einem wuchtigen Abschluss zum 1:0. Die Linzer daraufhin in Fahrt und erzielten nur zwei Minuten später die Vorentscheidung. Wieder war es Armin Haider, der diesmal aus zehn Metern wuchtig via Innenstange den zweiten Treffer markierte. In weiterer Folge ließen sich die Hausherren nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und brachten das 2:0 ohne Gefahr über die Zeit.

Die Linzer bleiben damit weiter auf Erfolgskurs, während Deutschlandsberg noch tiefer im Abstiegsschlamassel versinkt. Die LASK Amateure stellen sich am Samstag (19:00 Uhr) beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Deutschlandsberg die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen.

Stimme zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer LASK Amateure): Die erste Halbzeit war halbwegs ausgeglichen, wenn auch wir eine Spur besser waren. Deutschlandsberg hat sehr tief verteidigt und es uns schwer gemacht. Zweite Halbzeit waren wir sehr dominant im Spiel und nach den zwei Toren hatten wir die Spielkontrolle. Das Spiel ab der 60. Minute gelenkt – verdienter Sieg!

Aufstellungen

LASK: Clemens Steinbauer - Jordan Philipsky, Moritz Würdinger, Robert Martic - Leo Vielgut, Eduard Josef Haas, Sebastian Wimmer (K), Peter Michorl, Jakob Wanker - Philipp Haberl, Armin Haider



Ersatzspieler: Moritz Schrenk, Sebastian Leitner, Alexander Michlmayr, Georg Braun, Yanis Eisschill, Patrik Peric



Trainer: MA Luka Pavlovic

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Andreas Fuchs, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Danis Markovic, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Marko Hadzic, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Dean Slisko, Michael Wildbacher



Trainer: Stefan Dengg

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – DSC Wonisch Installationen, 2:0 (0:0)

68 Armin Haider 2:0

65 Armin Haider 1:0

