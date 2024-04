ASK Voitsberg holt sich drei Punkte bei den Jungen Wikingern Ried

Details Freitag, 12. April 2024 22:55

Am Freitag trafen Junge Wikinger Ried und ASK Voitsberg aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Voitsberg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Der Ligaprimus war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:0 durchgesetzt. Damit preschen die Votisberger weiterhin Richtung Meistertitel und Aufstieg. Letzterem steht seit heute Nachmittag auch nichts mehr im Wege, immerhin bekam man in erster Istanz die Lizenz (zum Artikel).

Führung kurz vor der Pause

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne, voerst fallen aber keine Tore. Ausgerechnet zum aus Sicht der Heimischen psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Alexander Rother für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg zur Führung (44.) - er schließt aus etwa zehn Metern ab und trifft. Zur Pause wusste ASK Voitsberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ried riskiert

Eigentlich wollte man dann die zweite Halbzeit anpfeifen, es fällt aber das Flutlicht aus und kann erst nach 15 Minuten wieder eingeschalten werden. Dann ist Ried stärker, steht auch höher. Anstatt des Ausgleichs fällt aber das 2:0 für die Weststeirer. In der 64. Minute brachte Philipp Scheucher das Netz für Voitsberg zum Zappeln - er versenkt das Leder per Freistoß direkt im Kasten. Für das 3:0 von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg sorgte Philipp Zuna, der in Minute 75 zur Stelle war. Wenige Minuten später verkürzte Junge Wikinger Ried auf 1:3 (79.) - Zetic trifft von der Strafraumgrenze, ehe die Partie vorbei ist. Am Schluss gewann ASK Voitsberg gegen den Gastgeber.

Die Leistungssteigerung von Junge Wikinger Ried lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Junge Wikinger Ried einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Wann bekommt Junge Wikinger Ried die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Voitsberg gerät man immer weiter in die Bredouille. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Junge Wikinger Ried im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 54 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Regionalliga Mitte. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur sieben Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Junge Wikinger Ried alles andere als positiv. Junge Wikinger Ried überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nach 22 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg 52 Zähler zu Buche. Mit nur 16 Gegentoren stellt ASK Voitsberg die sicherste Abwehr der Liga. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der Voitsberg ungeschlagen ist.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Junge Wikinger Ried. Nach der Niederlage gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ist Junge Wikinger Ried aktuell das defensivschwächste Team der Regionalliga Mitte.

Junge Wikinger Ried ist am kommenden Freitag zu Gast bei SPG HOGO Wels. ASK Voitsberg gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei den RZ Pellets WAC Amateure ab.

Stimme zum Spiel:

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Zuallerrst möchte ich mich bei allen Beteiligten in unserem Verein allen voran Michi Münzer, Topfi, Perfi, Heimo, Ryan, Marcus, Michi S., Claus und noch vielen anderen bedanken, die es mit ihrem unermüdlichen Einsatz ermöglicht haben, dass wir die Zulassung für die 2. Liga erhalten haben! Das ist an diesem Tag unser größter Erfolg. Dass wir als Draufgabe das Spiel mit einer sehr reifen Leistung meiner Mannschaft heute gewonnen haben, macht den Tag heute wirklich sehr besonders!"

Aufstellungen:

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Gontie junior Diomande, Nico Wiesinger, Dominik Velecky, Sebastian Kapsamer, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Luka Lukic (K), Diego Madritsch, Niklas Sickinger, Erion Aljiji



Ersatzspieler: Shaoziyang Liu, Emil Purkovic, Roman Steinmann, Hamza Samardzic, Jakob Obernberger, Batuhan Peker



Trainer: Julian Baumgartner

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Luka Caculovic (K), Philipp Zuna, Philipp Scheucher, Andreas Pfingstner, Petar Paric, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer, Alexander Rother, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Julian Pobinger, Stefan Sulzer, Nino Pungarsek, Reality Arase Asemota, Lukas Sidar, Stephan Palla



Trainer: David Preiss

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:3 (0:1)

79 Mateo Zetic 1:3

75 Philipp Zuna 0:3

64 Philipp Scheucher 0:2

44 Alexander Rother 0:1

Foto: Reinhard Schröckelsberger