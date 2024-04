Bad Gleichenberg feiert gegen ASK Klagenfurt zweiten Sieg in Folge

Details Freitag, 12. April 2024 23:39

Abstiegskampf Woche für Woche in der Regionalliga Mitte für den TuS Bad Gleichenberg. Heute zu Gast in der Südoststeiermark war Mitstreiter ASK Klagenfurt im Kampf um den Ligaverbleib. Nach 12 sieglosen Spielen durften die Gleichenberger am vergangenen Wochenende erstmals wieder einen Sieg bejubeln (2:0 vs. WAC Amateure). Der ASK ist nach einem schwachen Herbst endgültig in der Regionalliga angekommen und feierte beim 2:0 gegen Gleisdorf den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Bad Gleichenberg blieb schlussendlich aber im Flow und gewann mit 3:1 gegen personell gebeutelte Kärntner.

Kampfbetontes Spiel

Die erste Halbzeit war fußballerisch zwar kein Leckerbissen, doch wer auf eine kämpferische und köperbetonte Spielauslegung steht, war in Bad Gleichenberg heute definitiv richtig. Doch auch Fußball wurde den Zuschauern in der Südoststeiermark geboten – immer wieder gab es Möglichkeiten für die beiden Mannschaften, welche schlussendlich aber nicht genutzt werden konnten. Die besten Chancen auf den Führungstreffer ließen die Kärntner aus. Zweimal setzte die Thuller-Elf den Ball gegen den Querbalken. Es erwischte aber die Klagenfurter neben den vernebelten Chancen noch dicker – waren heute ohnehin aufgrund von Personalsorgen nur drei Spieler für die Ersatzbank nominiert (davon ein Tormann), verletzte sich auch noch Goalgetter Devad Selman nach rund 20 Minuten und konnte nicht mehr weitermachen. Mit einem Spielstand von 0:0 ging es vorerst mal in die Katakomben.

Verrückte zweite Halbzeit

Nur acht Minuten nach Wiederbeginn erzielten die Steirer den so wichtigen Führungstreffer vor ca. 200 Zuschauern. Ein Einwurf von links wird im Strafraum verlängert und von der Strafraumkante volley von Jure Perger ins Netz befördert. Traumtor der Gleichenberger und noch dazu der so wichtige Führungstreffer im Duell gegen einen Mitkontrahenten im Abstiegskampf. Dann ging es Schlag auf Schlag – nach genau einer Stunde ging es flott über den rechten Flügel der Steirer. Der Ball kam ins Zentrum und wurde aus spitzem Winkel von Marcel Treitler ins Netz gehämmert – 2:0. Lange hielt der Zwei-Tore-Vorsprung aber nicht, denn der ASK konnte in Minute 64 nachsetzen und den Anschlusstreffer erzielen. Keeper Buzeti im Gleichenberg-Tor konnte einen Abschluss nach einem Steilpass vorerst noch parieren, den Nachschuss brachte Mersei Dieu Nsandi aber im Kasten unter. Der ASK war wieder da – allerdings nur kurz! Wenige Augenblicke später durfte erneut die Hochleitner-Elf jubeln. Philipp Wendler verwandelt nach einem Tormannfoul der Klagenfurter den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1-Endstand.

Großer Jubel in Bad Gleichenberg, die nun wieder hoffen dürfen auf den Klassenerhalt. Der ASK Klagenfurt ist trotz zuletzt guter Leistungen wieder mittendrin, statt nur dabei im Kampf um den Ligaverbleib. Bad Gleichenberg tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der UVB Oberbank Vöcklamarkt an. Zwei Tage später empfängt ASK Klagenfurt den SK BMD Vorwärts Steyr.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): Wir hatten heute so viele Ausfälle und deshalb auch nur drei Spieler auf der Bank (Anm.: zwei Feldspieler, ein Tormann). Dann hat sich auch noch Selman verletzt und dann waren wir komplett unterbesetzt. Wir haben die Partie eigentlich sehr offengehalten und nach dem Anschlusstreffer wäre eigentlich noch alles möglich gewesen. Unser Tormann hat aber leider dann ein blödes Foul zum Elfmeter gemacht. Nichtsdestotrotz war es eine verdiente Niederlage, weil die Ausfälle schlussendlich nicht zu ersetzen waren.

Aufstellungen

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Paul Sarac, Gregor Zelko, Maximilian Kohlfürst - Marcel Treitler, Jure Perger, Damjan Poposki, Moritz Holzerbauer, Leon Sres, Patrick Wiesenhofer - Philipp Wendler (K)



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Jonas Gmeindl, Nemanja Gajic, Marc Geigl, Sandro Schleich, Raphael Wien



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Devad Selman, Anej Kmetic, Mersei Dieu Nsandi, Danijel Micic (K), Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Chris-Stephan Dierke



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Dominik Filipovic, Edwin Cajic



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – ASK Klagenfurt, 3:1 (0:0)

66 Philipp Wendler 3:1

64 Mersei Dieu Nsandi 2:1

60 Marcel Treitler 2:0

53 Jure Perger 1:0

Foto: RIPU-Sportfotos

F.H.