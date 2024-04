WAC Amateure crashen Jubiläumsparty von Vorwärts Steyr

Details Samstag, 13. April 2024 10:29

In der 22. Runde der Regionalliga Mitte hieß es im Vorfeld fast schon "Pflichtsieg" für den SK Vorwärts Steyr. Vor heimischer Kulisse, noch dazu zum 105-jährigen Vereinsjubiläum, wollten die Steyrer gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Lavanttal, die WAC Amateure, einen ungefährdeten Sieg einfahren und weiterhin die Heimstärke in der LIWEST Arena beweisen. Auswärts lief es mit vier Niederlagen am Stück zuletzt nämlich nicht gerade rosig für die Eitl-Elf. Der WAC stand nach der Niederlage in der Vorwoche bei Bad Gleichenberg noch mehr unter Druck und musste heute schon fast gewinnen. Dies gelang tatsächlich und die Kärntner-Partycrasher namen die drei Punkte von der Volksstraße mit.

Steyr hat auf frühen Gegentreffer eine Antwort

Die Gäste übernahmen von Beginn an das Tempo und hatten nach nur drei Minuten die erste Torchance. Armin Karic setzte seinen Versuch allerdings knapp neben das lange Eck. Es ging weiter in dieser Tonart und in Minute acht durften die Kärntner erstmals jubeln. Steyrs Hintermannschaft brachte nach einem Lattenkracher die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, ehe Daniel Goriupp mit einem strammen Abschluss den Ball im Kasten unterbringen konnte – 0:1. Anschließend war die Vorwärts das gefährlichere Team und hatte in Minute 15 die große Chance auf den Ausgleich. Abermals bringt die Hintermannschaft, diesmal des WAC, den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Der Abschluss von Sulejmanovic wird von Keeper Müller aber entschärft. Die Steyrer drückten weiter aufs Gaspedal und kamen in der 25. Minute zum Ausgleich. Milan Ziric stieg nach einer Freistoßhereingabe von Mirsad Sulejmanovic auf und setzte das Leder per Kopf wunderbar in die Maschen – Ausgleich! Daraufhin neutralisierten sich beide Mannschaften großteils – einige Offensivaktionen gab es zwar noch, doch wirklich gefährlich wurde es nicht mehr.

Goriupp holt Lavanttalern den Sieg

Wieder starteten die Gäste besser in die Partie und waren torgefährlicher. Steyr hielt zwar dagegen, konnte aber selbst kaum Gegenangriffe starten. In Minute 64 krönte sich Daniel Goriupp zum Doppeltorschützen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler marschierte durch die Defensive der Rot-Weißen und bugsierte das Leder unhaltbar ins Netz - der Underdog also wieder in Front. War das der Weckruf für die Eitl-Elf? Nur wenige Minuten später war es Steyr-Kapitän Stefan Goldnagl, dessen Kopfball aber haarscharf am linken Pfosten vorbeiseegelte. Die WAC Amateure stehen daraufhin defensiv nicht schlecht und lassen nicht viel zu, während von der Vorwärts aber einfach der letzte Druck fehlte. Kurz vor Schluss aber nochmal eine Möglichkeit der Gäste – ein Sulejmanovic-Freistoß kam gefährlich in die Box und wieder war es Kapitän Goldnagl, der zum Kopfball gekommen ist. Diesmal setzte er die Kugel aber hauchdünn über die Latte. Wenige Augenblicke später der Schlusspfiff von Schiedsrichter Komornyik vor über 1.000 Besuchern an der Volksstraße. Die Amateure des Wolfsberger AC crashen also die 105-Jahre-Jubiläumsparty der Vorwärts im Anschluss an das Match und gewinnen knapp mit 2:1.

Die Eitl-Elf hält zwar weiterhin den 6. Platz inne, verliert aber auf das obere Spitzenfeld etwas den Anschluss. Die Jungwölfe sammeln im Abstiegskampf ganz wichtige Punkte, nachdem im Keller wieder ordentlich gepunktet wurde an diesem Spieltag. Nächster Prüfstein für den SK Vorwärts Steyr ist der ASK Klagenfurt (Sonntag, 15:30 Uhr). Die WAC Amateure messen sich am selben Tag mit ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Markus Eitl (Trainer SK Vorwärts Steyr): "Ich glaube, wir haben entgegen dem, was wir uns vorgenommen haben, überhaupt keinen guten Beginn gefunden. Der Start war hölzern, träge, blutleer und emotionslos – ausgemacht und besprochen war das ganz anders. Insgesamt enttäuschen uns in diesem Heimspiel relativ viele Dinge. 'Die Niederlage geht absolut in Ordnung' – Nichts könnte schlimmer sein nach einem Heimspiel als der Satz! Ich bin ein wenig ratlos, weil der Unterschied zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben, und dem, was tatsächlich am Platz gelandet ist, so eklatant gewesen ist.

Aufstellungen

SK Vorwärts Steyr: Michael Fauland - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Alvaro Suarez Collazo, Mirsad Sulejmanovic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Valerian Harald Hüttner, Hamza Ech Cheikh, Eman Lidan, Max Richter, Bojan Lukic, Paul Staudinger



Trainer: Markus Eitl

WAC: Elias Müller, Lorent Ademi, Kenan Muharemovic, Michael Leon Schweiger, Armin Karic (K), Tobias Gruber, Konstantin Kerschbaumer, Erik Kojzek, Michael Morgenstern, Michael Novak, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Florian Limmer, Florent Hajdini, Marco Modritsch, Lukas Puff, Emanuel Ofori Agyemang, Michael Zuo



Trainer: Arno Paul Kozelsky

Regionalliga Mitte: SK BMD Vorwärts Steyr – RZ Pellets WAC Amateure, 1:2 (1:1)

65 Daniel Goriupp 1:2

25 Milan Ziric 1:1

8 Daniel Goriupp 0:1

Foto: Reinhard Schröckelsberger

F.H.