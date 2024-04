Union Gurten überholt SPG Wels in der Tabelle

Details Freitag, 12. April 2024 23:04

Mit einem Tor Unterschied endete das Verfolgerduell, das die Union Gurten mit 1:0 gegen SPG HOGO Wels für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht.

Führung für Gurten

Die Gurtener finden besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Damit hatten die Welser so nicht gerechnet. Erst nach einer Viertelstunde kommen auch die Gastgeber besser ins Spiel und kommen ihrerseits auch zu der einen oder anderen Gelegenheit. Kurz vor der Pause führen schließlich die Gäste. Eckball von Zirnitzer auf die erste Stange. Schott mit dem perfekten Laufweg und trifft in die kurze Ecke. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Es geht mit der knappen Führung in die Pause.

Wels riskiert

Im zweiten Durchgang riskiert Wels mehr, was auch notwendig ist, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Die Heimischen finden auch die eine oder andere gute Chance vor, doch für einen Treffer reicht es nicht. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Slavomir Schlesinger das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Gurten brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von SPG HOGO Wels ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 23 Gegentore zugelassen hat.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte der Union Raiffeisen Gurten. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Sieben Spiele ist es her, dass die Union Gurten zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit diesem Sieg zog Gurten an SPG HOGO Wels vorbei auf Platz drei. Die Gastgeber fielen auf die vierte Tabellenposition. SPG HOGO Wels verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Die Union Raiffeisen Gurten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Am kommenden Freitag trifft SPG HOGO Wels auf Junge Wikinger Ried, die Union Gurten spielt tags darauf gegen den SC BauerBikes Weiz.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir haben heute eine perfekte erste Halbzeit gespielt und müssten eigentlich mit einem 3:0 in die Halbzeit gehen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Zusammengefasst ist es aber ein verdienter Sieg. Ich muss auch der Mannschaft und dem Trainerteam ein rießen Kompliment aussprechen. Wie sie Woche für Woche auf den Gegner eingestellt werden und das immer perfekt umsetzen, ist momentan sensationell."

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – Union Raiffeisen Gurten, 0:1 (0:1)

38 Tobias Schott 0:1