Junge Wikinger verspielen 2:0-Führung im Kellerduell gegen die WAC Amateure

"Verlieren verboten" hieß es im Vorfeld des Duells zwischen den Jungen Wikingern und den WAC Amateuren in der 24. Runde der Regionalliga Mitte. Die Innviertler sind in den letzten Wochen nicht wirklich in Schwung und kassierten drei Niederlagen in Serie. Die Wolfsberger hingegen überraschten zuletzt ordentlich. Nach einem 2:1-Auswärtssieg bei der heimstarken Vorwärts bezwangen die Lavanttaler in der Vorwoche sogar Liga-Überflieger ASK Voitsberg mit 3:2. Heute zeigte sich, dass keine Mannschaft verlieren durfte – Endstand 2:2.

Starker Auftritt der Rieder im ersten Durchgang

Die erste Halbzeit begann recht ereignisarm. Nicht viel passierte in der Innviertel Arena – beide Teams neutralisierten sich in den Anfangsminuten und fokussierten sich auf eine stabile Defensive. Nach rund 20 Minuten hatten sowohl die Rieder als auch der WAC schon einmal gefährlich am jeweiligen Kasten angeklopft – zu einem Treffer führte aber keine der beiden Chancen. Der Führungstreffer der Hausherren gelang nach rund einer halben Stunde. Gontie junior Diomande ließ WAC-Keeper Skubl keine Chance. Anschließend die Rieder etwas besser in Fahrt und kurz vor der Pause gelang den Hausherren durch Belmin Beganovic sogar noch der Treffer zum 2:0. Mit einer souveränen Führung für die Wikinger ging es damit erstmals in die Katakomben.

WAC kommt zurück

Nach der Pause zeigten die Amateure des WAC ein völlig anderes Gesicht. Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Erik Kojzek der Anschlusstreffer zum 2:1. Die Kärntner waren weiter gut in Fahrt und setzten offensiv immer wieder gefährliche Akzente. Von den Innviertlern war im letzten Drittel nur mehr sehr wenig zu sehen. Chancen der Rieder-Zwischenvertretung waren Mangelware bis nicht vorhanden. So spielte der WAC weiter munter auf und erzielte in der Schlussphase den Ausgleich. Erneut war Erik Kojzek zur Stelle und sicherte seinen Wolfsbergern einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

In der Tabelle liegen beide Mannschaften mit 24 Zählern weiterhin auf den letzten beiden Plätzen. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nur drei Punkte. Kommenden Freitag (19:00 Uhr) treten die Jungen Wikinger Ried beim SC BauerBikes Weiz an. Die WAC Amateure sind am Sonntag (10:30 Uhr) im Kärntner-Derby beim ASK Klagenfurt zu Gast.

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): "Erste Halbzeit haben wir gut gespielt und lagen auch verdient vorne. Leider ist dann nach der Pause der Faden bei uns im Spiel gerissen und so kam der WAC noch einmal ran. Am Ende müssen wir sogar um den einen Punkt froh sein, der aber in Wahrheit keinem so wirklich weiterhilft."

Aufstellungen

Junge Wikinger Ried: Jonas Wendlinger, Gontie junior Diomande, Nico Wiesinger, Benjamin Sammer (K), Dominik Velecky, Sandro Schendl, Belmin Beganovic, Sebastian Kapsamer, Fabian Rossdorfer, Diego Madritsch, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Shaoziyang Liu, Roman Steinmann, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Mateo Zetic, Luka Lukic, Niklas Sickinger



Trainer: Julian Baumgartner

WAC: David Franz Skubl (K), Scott Fitzgerald Kennedy, Kenan Muharemovic, Michael Leon Schweiger, Tobias Gruber, Konstantin Kerschbaumer, Erik Kojzek, Michael Morgenstern, Emanuel Ofori Agyemang, Michael Novak, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Florent Hajdini, Armin Karic, Michael Brugger, Niklas Pertlwieser, Michael Zuo



Trainer: Nemanja Rnic

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – RZ Pellets WAC Amateure, 2:2 (2:0)

83 Erik Kojzek 2:2

56 Erik Kojzek 2:1

44 Belmin Beganovic 2:0

30 Gontie junior Diomande 1:0