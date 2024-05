Knalleffekt: Regionalliga-Klub stellt überraschend Spielbetrieb ein!

Details Mittwoch, 15. Mai 2024 11:50

Seit der Saison 2017/2018 gehört der TUS Bad Gleichenberg der Fußball-Regionalliga Mitte an. Mit Ende dieser Spielzeit wird sich der Verein, unabhängig vom Tabellen-Schlussrang, aus der dritthöchsten österreichischen Leistungsstufe zurückziehen und sich in Zukunft ausschließlich auf seinen Nachwuchs konzentrieren. Ligaportal.at hat alle Details:

Mit Saisonende zieht sich der TUS Bad Gleichenberg aus der Regionalliga zurück und nimmt mit der Kampfmannschaft vorerst an keiner Meisterschaft mehr teil“, teilt der TUS Bad Gleichenberg mit. Jörg Siegel, der dem TUS Bad Gleichenberg seit 1998 als Obmann vorsteht: „Ich glaube, dass wir mit dem Aufstieg in die Regionalliga, dem Erreichen der dritten ÖFB-Cuprunde gegen Red Bull Salzburg 2017, Rang drei in der Saison 2018/2019 und der bis heute sehr erfolgreichen Zeit wirkliche Marken im Spitzensport gesetzt haben. Fünf wunderschöne Meistertitel haben diese mehr als 25 Jahre zu etwas Besonderem in unserem Leben gemacht.“

Peter Hochleitner – aktueller Cheftrainer und mehr als 50 Jahre prägender Gestalter der TUS-Familie: „Ab 1998 haben wir in einer einzigartigen Gemeinschaft die Möglichkeit bekommen, etwas zu schaffen, das anfänglich für unmöglich gehalten wurde. Mit dieser Entscheidung geben wir der Zukunft die Möglichkeit, Menschen zu finden, die unseren TUS mit neuer Energie erfüllen und ihre eigenen Spuren für den TUS zeichnen werden.“ Siegel und Hochleitner bedanken sich bei allen Wegbegleitern und haben natürlich auch Wehmut: „Mehr als 20 Funktionäre, viele herausragende Spieler, tolle Trainer und Betreuer haben unseren Weg von der 1. Klasse bis zur Regionalliga begleitet. Leider ist es uns dennoch nicht gelungen, dauerhaft junge Funktionäre zu finden, die den Fußball auf diesem Niveau in Bad Gleichenberg weiterführen.“ Der Rückzug der Kampfmannschaft aus allen Bewerben bedeutet aber nicht das Ende des Fußballs in Bad Gleichenberg. „Die Infrastruktur ist bereit für unsere Jugend und das Funktionärsteam wird sich verstärkt in die Kooperation ‚Junge Löwen TUS Bad Gleichenberg‘ einbringen. In der kommenden Saison wird die Kooperation mit 10 Jugendmannschaften starten. Bei allen Sponsoren, Gönnern, Unterstützern, Mitgliedern und Fans, die uns in den vergangenen Jahren begleitet haben, möchten wir uns herzlich bedanken.“

Die perfekte Infrastruktur in Bad Gleichenberg wird in Zukunft dem gesamten Bad Gleichenberger Fußballnachwuchs mit seinen Kindern zur Verfügung stehen. Jörg Siegel abschließend: „Große Freude würde uns allen bedeuten, wenn wir diese erfolgreiche Zeit mit dem Gewinn des Steirercups am nächsten Dienstag in Deutschlandsberg noch krönen könnten!“