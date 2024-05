Ausgerechnet nach angekündigtem Rückzug: Tus Bad Gleichenberg schlägt Union Gurten

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:19

In einem spannenden Duell der Regionalliga Mitte sicherten sich die Bad Gleichenberger einen klaren 3:0-Sieg gegen die Gäste aus Gurten. Die Tus Bad Gleichenberg, die nach dieser Saison ihre Kampfmannschaft aus der Liga zurückziehen werden, zeigten noch einmal, dass sie auf heimischem Boden eine starke Leistung abrufen können. Torschützen des Abends waren Philipp Wendler, Philipp Stuber Hamm und Jure Perger, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Anfangsphase und erster Treffer

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Teams in den ersten Minuten gleichwertig agierten. Die Ausgeglichenheit des Spiels spiegelte sich in den ersten 15 Minuten wider, in denen kein Team klare Chancen herausarbeiten konnte. Doch die Bad Gleichenberger, die aufgrund ihrer Entscheidung, sich zukünftig auf die Jugendarbeit zu konzentrieren, trotzdem besonders motiviert schienen, gingen in der 24. Minute in Führung. Philipp Wendler, der Kapitän der Heimmannschaft, nutzte eine Unachtsamkeit der Gurtner Abwehr und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses Tor gab den Gastgebern zusätzlichen Schwung, und sie übernahmen die Kontrolle über das Spiel.

Verstärkung und endgültige Entscheidung

Nach der Halbzeitpause kamen die Bad Gleichenberger entschlossen zurück auf den Platz und bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der 55. Minute war es Philipp Stuber Hamm, der nach einer gut ausgespielten Kombination das 2:0 erzielte. Die Bad Gleichenberger zeigten sich effizient vor dem Tor und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Union Gurten versuchte, durch Wechsel frischen Wind in ihr Spiel zu bringen, doch die Defensive der Heimmannschaft stand sicher. Der eingewechselte Jure Perger, der in der 62. Minute für Leon Sres kam, setzte schließlich in der 85. Minute den Schlusspunkt. Nach einem schnellen Konter und einer präzisen Vorlage seiner Mitspieler erzielte Perger das 3:0, was das Spiel praktisch entschied.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Aufregung, und mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der verdiente 3:0-Endstand für Tus Bad Gleichenberg. Dieser Sieg, in einer Zeit des Umbruchs für die Mannschaft, demonstrierte noch einmal die Stärke und den Willen der Spieler, ihre Ära in der Regionalliga Mitte erfolgreich zu beenden. Für die Gurtner, die ihre Ziele bereits weitgehend erreicht haben, war es eine enttäuschende Niederlage, die jedoch wenig an ihrer guten Saison ändert.

Die Tus Bad Gleichenberg kann sich nun mit gestärktem Selbstvertrauen auf das bevorstehende Finale im Steirercup vorbereiten, während Union Gurten sich auf die letzten Runden der Saison konzentrieren muss, um ihren Platz in der Tabelle zu sichern.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir fanden eigentlich ganz gut ins Spiel. Ab dem 0:1 haben wir aber komplett den Faden verloren und machten viel zu viele individuelle Fehler. Bad Gleichenberg hatte nichts mehr zu verlieren und so haben sie auch gespielt, in den Umschaltsituationen immer brandgefährlich und mit Überzeugung gespielt. Daher geht der Sieg in Ordnung."

Aufstellungen:

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Jonas Gmeindl, Paul Sarac, Gregor Zelko, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Moritz Holzerbauer, Leon Sres - Philipp Wendler (K), Marc Geigl, Sandro Schleich



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Michael Krenn, Jure Perger, Maximilian Kohlfürst, Nemanja Gajic, Patrick Wiesenhofer



Trainer: Peter Stefan Hochleitner

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Stephan Murauer, Simon Schnaitter (K), Thomas Burghuber - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Jakob Kreuzer, Rene Wirth - Lukas Schlosser, Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Thomas Reiter, Rene Kienberger, Tine Pori



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: Bad Gleichenberg : Gurten - 3:0 (1:0)

85 Jure Perger 3:0

55 Philipp Stuber Hamm 2:0

24 Philipp Wendler 1:0