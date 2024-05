Deutschlandsberg überrollt Meister Voitsberg im Derby

Details Samstag, 18. Mai 2024 09:19

Am Dienstagabend wurde nach dem Training in Voitsberg der Meistertitel gefeiert. Nur wenige Tage später stand allerdings der Ligaalltag wieder am Programm im weststeirischen Derby gegen den DSC. Die Blau-Gelben sind aktuell noch mittendrin im Kampf um die ÖFB-Cup-Tickets und würden für dieses Vorhaben wichtige Punkte benötigen. Der DSC watscht einen von der Meisterfeier eventuell angeschlagenen Gegner aus Voitsberg klar mit 4:0 ab.

Früher Vorsprung und dominante erste Hälfte

Der Start in die Partie hätte für den DSC nicht besser laufen können. Die Hausherren gingen bereits nach drei Minuten in Führung durch den Offensivspieler Bajram Syla. Nach einer Mesaric-Flanke setzte Syla das Leder per Kopf in die Maschen. In der Anfangsphase überlief der DSC förmlich die Gäste aus Voitsberg. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Nico Weinberger trug sich nach einer Hereingabe von Marco Fuchshofer per Heber in die Torschützenliste ein. Der DSC machte weiter Druck und stellte Voitsberg vor große Probleme in der Defensive. Einige Minuten vor dem Seitenwechsel sorgte Michael Wildbacher für den klaren Zwischenstand von 3:0. Wieder ging es über die von Daniel Schroll beackerte rechte Seite, von der er eine Flanke in den Sechzehner zirkelte. Die Kopfballverlängerung erreichte Michael Wildbacher, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste.

Großer Jubel bei den Deutschlandsbergern beim frühen 1:0 von Torschütze Bajram Syla

DSC spielt es staubig zu Ende

Der DSC ließ im zweiten Durchgang natürlich nicht mehr viel anbrennen und fokussierte sich eher auf die Defensive. Offensiv hatte man zwar die ein oder andere Aktion, doch wirklich gefährlich wurde es nicht mehr. Voitsberg kam im zweiten Durchgang dann vereinzelt zu guten Möglichkeiten – ein Tor sollte dem Regionalliga-Meister aber heute einfach nicht gelingen. In der Nachspielzeit wurde es dann deutlich, als Mittelfeldspieler Degen zum eindeutigen 4:0-Endstand einnetzte. Ein Freistoß von Christian Degen landete aus knapp 18 Metern perfekt im kurzen Eck.

Für Voitsberg macht die Niederlage im Grunde aber nicht viel Unterschied nachdem der Aufstieg und die Meisterschaft ohnehin schon fixiert sind. Deutschlandsberg freut sich über drei ganz wichtige Punkte und den Derbysieg. Für den DSC wartet in der kommenden Woche der Auswärtsgalopp im Lavanttal bei den Jungwölfen. Voitsberg empfängt im Heimspiel St. Anna.

Im zweiten Durchgang kämpfte der DSC gegen den Meister aus Voitsberg und hielt schlussendlich auch die Null. Dies hatte in der heurigen Saison Seltenheitswert!

Stimme zum Spiel

Stefan Dengg (Trainer DSC): "Unglaublich, was wir in den letzten Wochen ablieferten und wie wir auftreten. Wir belohnen unseren wunderschönen Kombinationsfußball nun endlich mit Toren. Es war uns klar, dass es kein leichtes Spiel wird, auch wenn Voitsberg unter der Woche Meister geworden ist. Trotzdem war es ein Weststeirer-Derby, das glaube ich, keiner verlieren will. Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, guten Fußball gezeigt, super Umschaltmomente gehabt und uns mit Toren belohnt. Voitsberg hatte nur vereinzelte Nadelstiche. Auch im zweiten Durchgang erwischten wir einen tollen Start – Voitsberg kam dann natürlich auch zu Chancen, denn einen Regionalliga-Meister kannst du nicht 90 Minuten verteidigen. Das Spiel vor dieser heimischen Kulisse (Anm.: 800 Zuschauer fanden ins Koralmstadion) aber so zu bestreiten, war eine reife Leistung meiner Mannschaft. Schlussendlich war es ein verdienter Derbysieg heute für uns – ich kann Voitsberg gratulieren zum Regionalliga-Meister und wünsche ihnen alles Gute für die nächste Saison in 'Liga zwa'."

Trotz der bitteren Derbyniederlage gab es von den Voitsberger Anhängern positive Signale nach Schlusspfiff.

Aufstellungen

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Jakob Mesaric - Christian Degen, Nico Weinberger, Michael Wildbacher, Danis Markovic, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Bernd Pauritsch, Kenan Cormehic, Ali Jan Noorzai, Thomas Kiegerl, Dean Slisko, Philip Leitinger



Trainer: Stefan Dengg

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Julian Pobinger, Marco Allmannsdorfer, Luka Caculovic (K), Stefan Sulzer, Reality Arase Asemota, Philipp Scheucher, Petar Paric, Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Christoph Strommer, Maximilian Suppan



Ersatzspieler: Florian Schögl, Philipp Zuna, Martin Krienzer, Lukas Sidar, Stephan Palla, Alexander Rother



Trainer: David Preiss

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : Voitsberg - 4:0 (3:0)

91 Christian Degen 4:0

36 Michael Wildbacher 3:0

16 Nico Weinberger 2:0

3 Bajram Syla 1:0

Foto: Gerhard Neumayer, RIPU Sportfotos

F.H.