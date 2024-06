Klassenerhalt gepackt: Junge Wikinger Ried bleiben mit klarem Heimsieg über Allerheiligen in der Regionalliga

Details Freitag, 07. Juni 2024 21:20

Die Jungen Wikinger Ried haben sich in der abschließenden 30. Runde der Regionalliga Mitte mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg gegen den SV Allerheiligen den Klassenerhalt gesichert. Nach einer spannenden ersten Halbzeit, die mit einem 1:1 endete, dominierten die Rieder Amateure die zweite Hälfte und erzielten vier weitere Tore. Allerheiligen verabschiedet sich damit nach 18 Jahren in der 3. Liga in die Landesliga.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel startete ohne große Aufreger – es war natürlich zu spüren, dass die Rieder gehörig unter Druck standen. Allerheiligen konnte hingegen frei aufspielen und das letzte Spiel in der Regionalliga Mitte genießen. Deshalb gab es in den ersten knapp zehn Minuten auch kaum Toraktionen. Allerheiligen kam in weiterer Folge etwas besser ins Spiel und hatte auch die ein oder andere Möglichkeit auf den Führungstreffer. Nach 27 Minuten hatten aber dann die Rieder die erste richtig gute Chance auf die Führung. Das Aluminium verhinderte allerdings den Führungstreffer der Hausherren. Wenig später fiel dann auch das 1:0 für die abstiegsbedrohten Innviertler. Fabian Rossdorfer bugsierte das Leder wunderschön ins Netz. Die Führung für die Wikinger hielt allerdings nicht lange. Nur drei Minuten später stieg Antonio Schauer nach einer Flanke im Strafraum hoch und nickte zum Ausgleich für die Gallier ein. So endete eine spannende erste Halbzeit mit 1:1.

Klare Sache in den zweiten 45 Minuten

Die Wikinger kamen anschließend wie ausgewechselt aus der Kabine. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff hatte Mateo Zetic die große Chance auf die neuerliche Führung. Die jungen Rieder waren nun deutlich am Drücker und hatten die Partie voll im Griff. Der Führungstreffer war nur mehr eine Frage der Zeit und dieser gelang auch nach knapp 70 Minuten. Fabian Lechner setzte das Leder mit einem schönen Schlenzer vom Strafraumrand in die Maschen. Die Steirer fanden daraufhin überhaupt nicht mehr in die Partie. Fünf Minuten später setzte der erst zuvor eingewechselte Belinga einen Strafstoß ins Netz zum 3:1 – die Rieder waren damit so gut wie gerettet. Zum Schluss waren die Gallier natürlich nochmal alles nach vorne, fingen sich nach 86 Minuten aber den nächsten Treffer. Mateo Zetic vollendete einen Konter zum 4:1. Mit dem Schlusspfiff setzte es dann noch das 5:1 für die Gäste aus Allerheiligen. Wieder war es nach einer Umschaltsituation – diesmal traf allerdings Daniel Wimmer und hielt seine Wikinger in der Regionalliga. Großer Jubel bei den Riedern über den Klassenerhalt nach einer schwierigen Saison. Allerheiligen verabschiedet sich damit nach 18 Jahren in der dritten Liga und spielt in der kommenden Saison in der steirischen Landesliga.

Stimme zum Spiel

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger Ried): "Riesenerleichterung, dass wir es geschafft haben. Es war heute emotional eine Berg- und Talfahrt. Am Beginn merkte man natürlich die Nervosität. Zwischenzeitlich waren wir sogar kurz in der Oberösterreich-Liga. Das 2:1 von Fabian Lechner war dann aber der Befreiungsschlag – zum Schluss haben wir es ganz sicher nach Hause gespielt. Kompliment an die Mannschaft zur tollen Leistung – sie sind dem Druck standgehalten und nicht unverdient in der Liga geblieben."

Aufstellungen

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Matthias Gragger, Dominik Velecky, Daniel Wimmer, Roman Steinmann, Fabian Rossdorfer, Mateo Zetic, Luka Lukic (K), Philip Weissenbacher, Alexander Mankowski, Fabian Lechner



Ersatzspieler: Christoph Angleitner, Emil Purkovic, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Jakob Obernberger, Niklas Sickinger, Batuhan Peker



Trainer: Julian Baumgartner

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Nino Emanuel Hartweger, Fabian Hasenrath, Leon Martincevic, Dino Kovacec, Paul Kargl - Jan Erik Grillitsch, Antonio Schauer, Julian Janetzko, Sally Christian Preininger - Jonas Janetzko



Ersatzspieler: Jakob Obenaus, Mark Ferlic, Samuel Fruhmann, Johannes Martin Inninger, Philipp Zentner, Matthias Götzinger



Trainer: Matthias Götzinger

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried : Allerheiligen - 5:1 (1:1)

88 Daniel Wimmer 5:1

85 Mateo Zetic 4:1

76 Loiange Delphin Ondoa Belinga 3:1

67 Fabian Lechner 2:1

35 Antonio Schauer 1:1

31 Fabian Rossdorfer 1:0

Foto: Reinhard Schröckelsberger

F.H.