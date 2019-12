2. Liga: "Geheimfavorit" sticht! - Herbstrückblick Austria Klagenfurt

Details Sonntag, 15. Dezember 2019 09:46

Winter is coming! Ein Zitat aus einer bekannten Fantasy-Serie trifft alle Jahre wieder auch auf die Fußball-Bundesliga, respektive die 2. Liga zu. Die Hinrunde ist gespielt, die Winterpause ist da und das Jahresende steht vor der Tür. Wie auch in den letzten Jahren nutzen wir diese ruhige Phase im Fußball-Business nun wieder für einen Rückblick zurück auf die abgelaufene Herbstsaison.

"Geheimfavorit" sticht!

Austria Klagenfurt entging in der letzten Saison nur knapp einem sportlichen Desaster, es folgte der Einstieg eines Investors, der den Verein mit Investitionen auf Anhieb in die Rolle eines Geheimfavoriten auf den Titel zwang. Austria Klagenfurt ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Die Transfers von Oliver Markoutz, Ivan Saravanja oder auch Darijo Pecirep schlugen ein. Eingewöhnungszeit benötigte es keine. Die Spieler funktionierten bereits am ersten Spieltag bei der SV Ried als Klagenfurt ein überraschender und für Ried schockierender 1:3 Auswärtssieg gelang. Darauf folgte eine rasante Achterbahnfahrt nach oben. Klagenfurt musste über den gesamten Herbst hinweg nur eine Niederlage hinnehmen und das ausgerechnet am letzten Spieltag, ausgerechnet gegen die Young Violets, die in dieser Saison zu den Abstiegskandidaten in der Liga zählen. Die einzige Niederlage kostete Klagenfurt schlussendlich die Tabellenführung und die Winterkrone. Auch finanzielle Turbulenzen der Klagenfurter sorgten in den letzten Wochen im Zuge der Lizenzanträge für die kommende Spielzeit für Schlagzeilen. Klagenfurt weist einen Schuldenberg auf, der sportliche Erfolg scheint derzeit wohl auf Pump finanziert.

Nichtsdestotrotz: Austria Klagenfurt hat die Erwartungen sportlich klar erfüllt!

