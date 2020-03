Medien: UEFA-Vorschlag könnte Tabellenführer zum Meister küren!

Details Montag, 16. März 2020 15:56

Aktuell weiß niemand so richtig, wann bzw. ob der Fußball in diesem Frühjahr noch rollen wird. Noch nicht! Denn bereits morgen wird die UEFA in einer Videokonferenz mit den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden darüber beraten, wie man in Zeiten der Corona-Krise weiter vorgehen wird. Und bereits einen Tag vor dieser wichtigen Konferenz will die spanische Zeitung AS wissen, welchen Vorschlag die UEFA unterbreiten will.

Macht die UEFA die Tabellenführer zum Meister?

Sollten die nationalen Meisterschaften nicht fertig gespielt werden können, sollen jene Vereine den Meistertitel zugesprochen bekommen, die zum Zeitpunkt des Abbruchs am ersten Tabellenplatz standen. Diesen Vorschlag soll die UEFA in der morgigen Videokonferenz unterbreiten.

Für die Tipico Bundesliga würde dies bedeuten, dass der LASK - im Falle eines Abbruchs - zum Meister gekürt werden würde. Dies würde sich dann auch freilich auf die Verteilung der Europacup-Startplätze auswirken. Rapid hätte in diesem Fall den dritten Platz sicher und damit auch ein Fix-Ticket für die Gruppenphase der Europa League.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media

