2. Liga: Abstiegskampf! - Rückblick FAC Wien

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

Die Chance auf den Klassenerhalt lebt!

Der Floridsdorfer AC liegt derzeit punktegleich mit dem SV Horn auf dem 14. Rang der Tabelle. Damit befinden sich die Hauptstädter in der unteren Tabellenhälfte. Nach der durchwachsenen letzten Saison sollte es in dieser Spielzeit ein Platz im gesicherten Mittelfeld werden. Eine Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld ist immer noch möglich. Sicher ist in dieser Saison jedenfalls noch gar nichts. Nur sechs Punkte liegen zwischen den Floridsdorfern und dem viertplatzierten SK Vorwärts Steyr. Mitverantwortlich für den doch recht knappen Rückstand zu den oberen Mittelfeldplätzen ist wohl die recht konstante Leistung in der aktuellen Spielzeit, sowie die Form der letzten Wochen. Wirft man einen kurzen Blick auf die Formtabelle, so wird recht schnell klar, dass die Weiß-Blauen-Kicker in den letzten Runden einen Aufschwung erleben. Aus den letzten fünf Spielen mussten sich die Wiener nur einmal geschlagen geben. Mitverantwortlich dafür, dass die Schützlinge von Mario Handl im Abstiegskampf stecken ist jedoch die recht anfällige Abwehr. Der FAC Wien erhielt in 19 Spielen insgesamt 29 Gegentreffer. Über 22 Tore dürfen sich die Hauptstädter auf der Habenseite freuen. Unterm Strich war in den letzten Meisterschaftswochen eine klare Aufwärtstendenz zu erkennen. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist dadurch mehr als berechtigt.

FAC-Sportmanager Lukas Fischer über die Corona-Krise

„In der aktuellen Situation ist es das einzig Richtige, denn in diesen Zeiten steht die Gesundheit der Bevölkerung und damit auch unserer Spieler im Vordergrund. Wie lange die Spieler nun zuhause individuell trainieren, werden wir sehen. Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder ein Mannschaftstraining abhalten können. Das Wichtigste bleibt aber, dass wir alle gesund bleiben“, so Lukas Fischer.

Die kommenden Spiele des FAC Wien

Spieltag: FAC Wien -:- SK Vorwärts Steyr (Verschoben) Spieltag: FC Liefering -:- FAC Wien (Verschoben) Spieltag: FAC Wien -:- SC Austria Lustenau

Foto: Josef Parak

