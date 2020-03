2. Liga: Durchwachsene Leistungen - Rückblick SV Horn

Details Donnerstag, 19. März 2020 15:15

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

Durchwachsene Saison in Horn!

Der SV Horn bewegt nach einer bis dato durchwachsenen gespielten Saison wenig überraschend wieder im Tabellenkeller herum. Wie schon in den Jahren zuvor, schaffen die Waldviertler nicht den Sprung aus den bekannten Gefilden. Mit 21 Punkten belegt die Kleer-Elf derzeit Rang Nummer 13, zwei Plätze vor dem ersten Abstiegsplatz. Der Saisonstart verlief jedoch ausgezeichnet. Bereits am 1. Spieltag der laufenden Saison sorgten die Horner-Kicker für faustdicke Überraschung. Gegen die Young Violets Austria Wien gelang ein 1:5-Auswärtssieg. Auch im ersten Heimspiel der Saison konnte der Erfolgslauf mit einem 2:2-Remis gegen den FAC Wien zunächst fortgesetzt werden. Nach zwei absolvierten Spieltagen erfreuten sich die Niederösterreicher über den zwischenzeitlichen 2. Tabellenrang. Mit Fortdauer des Jahres entwickelte sich allerdings eine enorme Abwärtsspirale, für die der SV Horn zunächst kein Rezept finden konnte. Zur Winterpause überwinterten die Mostviertler nur auf Rang 15. Damit lagen die Schützlinge von Hanns Kleer wohl hinter ihren selbstgesteckten Zielen und auch hinter den Erwartungen vieler Experten. Der Hauptgrund für diese Misere ist dabei schnell ausgemacht. Zwar konnten die Weiß-Blauen aus 19 Spielen insgesamt 39 Treffer erzielen, erhielten jedoch satte 41 Treffer. In den vergangenen Partien scheinen sich die Horner jedoch wieder stabilisiert zu haben. Am vergangenen Spieltag setzten sich die Niederösterreicher im „Abstiegskracher“ gegen den Grazer AK mit 4:2 durch. In den abschließenden Partien war also wieder eine leichte Tendenz nach oben zu erkennen.

