2. Liga: Vom Krisenklub zum Vorzeigeverein! Rückblick SK Vorwärts Steyr

Details Samstag, 28. März 2020 16:00

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

Vom Krisenklub zum Vorzeigeverein!

Die bisherige Spielzeit ist für den SK Vorwärts Steyr ausgezeichnet verlaufen. Die Oberösterreicher entgingen allerdings letzte Saison nur knapp dem Abstieg in die Regionalliga Mitte. Lediglich der Lizenzentzug des SC Wiener Neustadt, der Zwangsabstieg des FC Wacker Innsbruck II sowie der Aufstiegsverzicht des FC Mauerwerk retteten die Eisenstädter vor dem bitteren Gang in die 3. Liga. Die Form der Mannen von Wilhelm Wahlmüller in der aktuellen Saison hat wohl nicht nur die eigenen Fans überrascht, sondern auch neutrale Fußballfreunde begeistert. Bereits am 1. Spieltag besiegten die Rot-Weißen-Kicker den Bundesligaabsteiger FC Wacker Innsbruck hochverdient mit 2:0, ehe in der zweiten Runde jedoch eine 3:1-Pleite in Pasching folgte. Am 3. Spieltag mussten die Rotjacken einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Vor Heimischer-Kulisse setzte es eine 0:1-Derbypleite gegen den FC Blau-Weiß Linz. Somit hatten die Oberösterreicher nach drei absolvierten Runden erst drei Zähler auf dem Punktekonto. Alles sah danach aus, dass die Steyrer in diesem Jahr wieder in der Abstiegszone versumpern würden, doch von diesem Tag an ging es nur noch Bergauf. In Runde 4 kehrten die Oberösterreicher mit einem 1:0-Erfolg über den Floridsdorfer AC wieder zurück in die Erfolgsspur, ehe am 5. Spieltag der Erfolgslauf durch einen fulminanten 1:4-Auswärtssieg in Horn bestätigt wurde. Mitverantwortlich für den doch recht klaren Vorsprung zu den Abstiegsrängen sind wohl die recht positiven Leistungen in den Monaten Oktober und November. Aus den zurückliegenden fünf Begegnungen vor der Winterpause feierten die Eisenstädter zwei Siege. Zwei Partien endeten mit einer Punkteteilung und lediglich eine Begegnung wurden verloren. In der Formtabelle nehmen die Wahlmüller-Schützlinge in diesem Zeitraum den 5. Tabellenrang ein. Auch die Offensive des SK Vorwärts Steyr kam in der laufenden Spielzeit ordentlich auf Betriebstemperatur. In 16 Spielen erhielt der Tabellendritte nur 18 Treffer. Über 25 Treffer durften sich die Oberösterreicher auf der Habenseite freuen. Somit lag der SK Vorwärts Steyr zur Winterpause auf dem überraschenden 3. Tabellenrang. Der Rückrundenauftakt verlief für die Rot-Weißen jedoch äußerst turbulent. Am 17. Spieltag erkämpften die Schützlinge von Wilhelm Wahlmüller ein 1:1 am Innsbrucker-Tivoli, ehe ein torloses Heimremis gegen die FC Juniors OÖ folgte. Zuletzt mussten sich die Steyr-Kicker gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 geschlagen geben. In den abschließenden Partien war also wieder eine leichte Tendenz nach unten zu erkennen, doch unterm Strich dürfen die Oberösterreicher mit der bisherigen Saisonleistung durchwegs zufrieden sein.

Die kommenden Spiele des SK Vorwärts Steyr:

Spieltag: Floridsdorfer AC -:- SK Vorwärts Steyr (Verschoben) Spieltag: SK Vorwärts Steyr -:- SV Horn (Verschoben) Spieltag: FC Dornbirn -:- SK Vorwärts Steyr (Verschoben)

Foto: Harald Dostal

