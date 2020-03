2. Liga: Vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegskandidaten! Rückblick SK Austria Klagenfurt

Details Montag, 30. März 2020 15:09

Der österreichische Fußball steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Am Sonntag, dem 15. März, gab der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie der einzelnen Landesverbände bekannt, dass man den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus Folge leistet und demzufolge den Trainingsbetrieb für ganz Österreich stoppt. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business für einen Rückblick auf die bisherige Spielzeit aller 2. Liga Mannschaften.

Vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegskandidaten!

Es ist ein durchwegs hartes Urteil, dass über den SK Austria Klagenfurt gefällt werden muss. Die Kärtner entgingen in der letzten Saison nur knapp einem sportlichen Desaster. Es folgte der Einstieg eines Investors, der den Verein mit Investitionen auf Anhieb in die Rolle eines Geheimfavoriten auf den Titel zwang. Die Violetten ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Die Transfers von Oliver Markoutz, Ivan Saravanja oder auch Darijo Pecirep schlugen ein. Bereits am 1. Spieltag gelang den Mannen von Robert Micheu ein überraschender 1:3-Auswärtssieg über die SV Guntamatic Ried, ehe eine turbulente 4:4-Punkteteilung gegen den FC Liefering folgte. Am 3. Spieltag kam die Mannschaft vom Wörthersee zwar in Dornbirn nicht über ein 0:0 hinaus, doch in Runde 4 konnte die leichte Abwärtsspirale mit einem 1:2-Auswärtssieg in Kapfenberg wieder unterbunden werden. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den ersten vier Liga-Pflichtspielen waren die Kärtner auch die Überraschung der ersten Wochen. Darauf folgte eine rasante Achterbahnfahrt nach oben. Am 6. Spieltag gelang den Micheu-Schützlingen ein deutlicher 3:0-Auswärtssieg in Lafnitz, ehe in der 7. Runde eine 3:3-Punkteteilung gegen den SC Austria Lustenau folgte. Mit Fortdauer des Jahres konnte der SK Austria Klagenfurt die Siegesserie zwar weiterhin fortsetzten, doch die spielerische Leistung wurde von Spiel zu Spiel schlechter. Trotz alledem feierten die Violett-Weißen-Kicker zwischen dem 10. bis 15. Spieltag insgesamt sechs Siege, eine Partie endete mit einem Remis und keine Begegnung wurde verloren. In diesem Zeitraum nahmen die Kärtner in der Formtabelle mit 16 Punkten den zweiten Tabellenrang ein. Lediglich die SV Ried konnte mit 18 Zählern in diesem Zeitraum noch mehr Punkte sammeln. Am 16. Spieltag fand die Erfolgsserie der Micheu-Kicker durch ein 1:4-Debakel bei den Young Violets ein jähes Ende. Zur Winterpause überwinterten die Klagenfurter auf Rang 2. Damit lagen die Schützlinge von Robert Micheu wohl nicht ihren selbstgesteckten Zielen und hinter den Erwartungen vieler Experten. Der Rückrundenauftakt wurde jedoch gehörig versemmelt. In der 17. Runde gelang zwar eine 1:1-Remis gegen den Tabellenführer aus dem Innviertel, doch von diesem Tag an ging es nur noch abwärts. Am 18. Spieltag unterlagen die Kärtner in Liefering mit 3:1, ehe die Violetten im Heimspiel gegen den FC Dornbirn nicht über ein 1:1 hinauskamen. Derzeit beträgt der Rückstand des SK Austria Klagenfurt auf Tabellenführer SV Ried satte acht Zähler. Sollte die aktuelle Saison noch fortgesetzt werden, steht den Kärntnern eine Mammutaufgabe bevor.

Die kommenden Spiele des SK Austria Klagenfurt

Spieltag: SK Austria Klagenfurt -:- KSV 1919 (Verschoben) Spieltag: FC Blau Weiß Linz -:- SK Austria Klagenfurt (Verschoben) Spieltag: SK Austria Klagenfurt -:- SV Lafnitz (Verschoben)

