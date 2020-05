Da in absehbarer Zeit keine Spiele mit Publikum in der „josko ARENA“ möglich sein werden, hat die SV Guntamatic Ried die Lagerbestände an Getränken aus der Stadiongastronomie an den Rieder Sozialmarkt „G‘schäftl“ gespendet. „Wir haben für die Getränke, die wir jetzt auf Lager haben, keine Verwendung mehr“, betont SVR-Organisationsvorstand Karl Wagner.

SV Ried spendet Stadiongetränke für wohltätigen Zweck

Die Oberösterreicher zeigen während der Corona-Krise ihre soziale Ader und spendeten die Lagerbestände an Getränken aus der Stadiongastronomie an den Rieder Sozialmarkt

„Wir haben für die Getränke, die wir jetzt auf Lager haben, keine Verwendung mehr. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir in diesen schwierigen Zeiten damit eine soziale Einrichtung unterstützen. Wir freuen uns, dass wir mit den Getränken nun etwas Gutes tun können“, betont SVR-Organisationsvorstand Karl Wagner.

Fotocredit: SV Ried

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<