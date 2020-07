In der 28. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der FC Dornbirn einen klaren 5:2-Heimerfolg über den SV Horn. Die Waldviertler starteten gut in die Begegnung und gingen durch einen Doppelschlag von Marco Hausjell (25.,38.) mit einem klaren 0:2-Vorsprung in die Kabine. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang Franco Joppi (53.) der Anschlusstreffer, ehe Deniz Mujic (55.) den Ausgleichstreffer erzielte. In der 57. Minute brachte Egzon Shabani die Mader-Elf erstmalig in Front, ehe Lukas Fridrikas (71.,85.) per Doppelschlag den 5:2-Endstand fixierte.

Flotte Anfangsphase in Vorarlberg

In den ersten Minuten hatte die Petrov-Elf die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Vorarlberger immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Hausherren das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Waldviertler ihr Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. Benjamin Redzic (2.) kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch die Heim-Abwehrkette konnte das runde Leder aus der Gefahrenzone bugsieren. Der SV Horn versuchte weiter, das Spiel an sich zu reißen. Der FC Dornbirn stand jedoch weiterhin kompakt und ließ kaum etwas zu. In Minute 7 verzeichneten die Königsblauen die nächste Aktion. Benjamin Redzic fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und zog ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen.

Mausjell bringt Gäste in Führung

Der FC Dornbirn wurde erstmalig in der 12. Spielminute Gefährlich. Nach einer halbhohen-Hereingabe landete das runde Leder vor den Füßen von Christoph Domig, doch dieser schob die Kugel knapp am Kasten vorbei. Sieben Zeigerumdrehungen später hatten die mitgereisten Horner-Funktionäre bereits den Jubelschrei auf den Lippen. Die Eckball-Hereingabe von Michael Cheukoua konnte von der Offensivkette der Blau-Weißen nicht gewinnbringend verwertet werden. In Minute 25 durften die Niederösterreicher erstmals jubeln: Nach einer Velisek-Flanke köpfelte Marco Mausjell das runde Leder unbedrängt zum 0:1-Führungstreffer in die Maschen ein.

SV Horn baut die Führung aus

Die Rothosen wurden nach dem Gegentreffer etwas aktiver und konnten deshalb immer wieder Nadelstiche setzen. Wie zum Beispiel in der 32. Minute: Deniz Mujic probierte es mit einem präzisen Abschluss aus rund 25 Metern, doch dem Schuss fehlte die Power. Kurz vor dem Pausenpfiff bauten die Weiß-Blauen-Kicker den Vorsprung aus. Nach einem unnötigen Ballverlust der Dornbirner-Abwehrkette starteten die Schützlinge aus dem Waldviertel über Michael Cheukoua einen schnellen Gegenangriff, der Marco Hausjell (41.) mit einer maßgerechten Vorlage bediente. Der Horn-Kicker zog sofort ab - 0:2.

Torreicher Start in den zweiten Durchgang

Die Mannen von Genadi Petrov kamen gut aus der Kabine. Robson (47.) vergab den ersten Abschluss im zweiten Durchgang. Sechs Minuten später schöpften die Gastgeber wieder Hofffnung. Franco Joppi (53.) jagte die Kugel nach einer maßgerechten Hereingabe zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen. In der 56. Minute gelang den Dornbirnern der nächste Treffer. Deniz Mujic verwertete eine halbhohe Hereingabe zum 2:2-Ausgleichtreffer. Nur 60 Sekunden später überschlugen sich die Ereignisse. Egzon Shabani schob das runde Leder ohne Probleme zum Ein-Tore-Vorsprung über die Linie.

Ländle-Kicker schlagen erneut zu

In der 71. Minute wurde den Hausherren von Referee Robert Schörgenhofer ein Elfmeter zugesprochen. Lukas Fridrikas übernahm die Verantwortung und bugsierte den Ball eiskalt zum 4:2 in die Maschen. Der SV Horn konnte in der Folge nur mehr selten konkrete Torannäherungen notieren – bis zur 80. Minute. Filip Faleter kam aus rund 20 Metern ungehindert zum Abschluss, fand jedoch in Dornbirn-Keeper Lucas Bundschuh seinen Meister. Als die rund 150-Funktionäre bereits mit dem 4:2-Erfolg der Hausherren rechneten, schlug die Mader-Elf nochmals zu. Nach einer maßgerechten Vorlage schob Lukas Fridrikas (87.) das Spielgerät problemlos zum 5:2-Endstand in den Kasten ein.

Startaufstellung des FC Dornbirn

1 Lucas Bundschuh

7 Egzon Shabani

15 Timo Friedrich

20 Lukas Allgäuer

11 Florian Prirsch

13 Anes Omerovic

21 Christoph Domig (C)

10 Franco Joppi

8 Lukas Fridrikas

22 Felix Gurschler

32 Deniz Mujic

Startaufstellung des SV Horn

24 Simon Kronsteiner

22 Julian Velisek

49 Simon Pirkl

27 Jürgen Bauer

8 Florian Sittsam (C)

23 Andree Neumayer

19 Marco Hausjell

13 Michael Cheukoua

98 Patrick Monteiro

28 Roko Mislov

11 Benjamin Redzic

Fotocredit: Red Bull Media / GEPA