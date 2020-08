Der Floridsdorfer Athletiksport-Club hat am Dienstag seinen sechsten Sommerneuzugang präsentiert: Mit Anthony Schmid wechselt ein 21-jähriger Mittelstürmer und Ex-Freiburg-Kicker nach Wien-Floridsdorf. Der ehemalige österreichische Nachwuchs-Teamspieler und Bruder von Freiburg-Verteidiger Jonathan Schmid kommt vom baden-württembergischen Oberliga-Club SV Oberachern zum FAC.

Bis zum Ende der vergangenen Saison 2019/20 ging der Angreifer für die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest auf Torejagd. „Ich freue mich, dass ich nach Österreich zurückkehren und ab sofort hier beim FAC spielen kann. Ein Teil meiner Familie lebt in Wien und ich bin sehr motiviert, bereits am Wochenende mit der neuen Mannschaft in die Saison zu starten“, so Anthony Schmid.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer ergänzt: „Wir haben Anthony schon ein wenig länger auf dem Schirm gehabt, denn gerade mit seinem jungen Alter und seiner Position als talentierter, österreichischer Mittelstürmer passt er hervorragend zu unserer Mannschaft. Ich freue mich, dass er nach seiner guten Ausbildung in Freiburg nun bei uns in Floridsdorf den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.“

Foto: FAC