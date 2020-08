Der FAC hat in der 1. Runde des ÖFB Cups nichts anbrennen lassen und einen souveränen 3:0-Sieg gegen den ASV Draßburg gefeiert. Anthony Schmid brachte die Wiener in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel stellten Bernhard Fila (57.) und Tolga Günes (85.) den 3:0-Endstand her.

FAC-Coach Miron Muslic zeigte sich nach der Partie und seinem erfolgreichen Debüt zufrieden: “Die Mannschaft hat eine ordentliche Leistung gezeigt, speziell im zweiten Durchgang war der Kampfgeist und die Einstellung sehr gut. Draßburg hat es uns sehr schwer gemacht, aber wir sind heute als verdienter Sieger vom Platz gegangen.”

FAC Wien spielte mit: Jenciragic – Fila (86´Shousha), Plavotic, Lugonja, Skrivanek (86´Sostarits) – Becirovic (K), Günes, Zatl, Sahanek (Paulik 22´) – Jurdik (86´Reichardt), Schmid (Krasniqi 68´)

Tore: Schmid (42.), Fila (57.), Günes (85.)

Gelb: Lugonja (71.)Schiedsrichter: Alan Kijas

Spielort: FAC-Platz

von Ligaportal, Foto: Josef Parak