Große Überraschung in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups: Austria Lustenau, zuletzt noch Finalist gegen Red Bull Salzburg, verabschiedet sich nach einer 1:2-Heimpleite gegen den SV Stripfing aus dem Cup. Der Regionalligist aus dem Burgenland profitierte in der 59. Minute von einem Eigentor von Michael Lageder, der den Ball unhaltbar per Kopf im eigenen Tor versenkte.

Kurz darauf erhöhte Benjamin Sulimani auf 2:0 für die Gäste. Der Anschlusstreffer von Neuzugang Matthias Maak in der 83. Minute kam letztlich zu spät. Damit steht der SV Stripfing in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups.

Diese wird am Sonntag, den 20. September, um 18 Uhr, im Rahmen der Sendung “Sport am Sonntag” in ORF1 ausgelost.

Austria Lustenau ist nach dem FC Dornbirn der zweite Klub aus der 2. Liga, der in der 1. Runde die Segeln streichen muss.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media