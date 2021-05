Christian Lichtenberger, der erst im August des Vorjahres vom SV Lafnitz zum SKU Amstetten gewechselt ist, kehrt nun in die Oststeiermark zurück und heuert erneut beim SV Lafnitz an. Das gibt der Klub aus der 2. Liga am Donnerstag bekannt. Der 25-Jährige bestritt in der abgelaufenen Saison 24 Pflichtspiele für Amstetten. Dabei gelangen ihm ein Tor sowie sechs Vorlagen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media