Transfer-News aus der 2. Liga: Der Floridsdorfer Athletiksport-Club verstärkt sich auf der Tormann-Position mit Simon Spari. Zudem kommt Felix Kekoh als Kooperationsspieler vom FC Flyeralarm Admira zum FAC.

Mit dem jungen Tormann-Talent Simon Spari ist der Floridsdorfer Athletiksport-Club auf der Suche nach einem aufstrebenden Tormann hinter Sommer-Neuzugang und Stammtorhüter Lukas Gütlbauer fündig geworden. Der 18-jährige Steirer wechselt von der U19 des deutschen Zweitligisten SC Karlsruhe nach Wien-Floridsdorf.

„Mit Simon konnten wir einen jungen und talentierten Tormann für uns gewinnen. Er bringt großes Potenzial mit sich und soll bei uns wichtige Erfahrungen im Profibereich sammeln. Ich freue mich, dass sein Weg zurück aus Deutschland über den FAC verläuft“, so Manager Sport Lukas Fischer über den jungen Schlussmann, der in seiner Jugend in der Akademie des SK Sturm Graz gespielt hat.

Zudem verstärkt Offensivtalent Felix Kekoh den FAC in dieser Saison. Der 20-jährige Kameruner kommt auf Kooperationsbasis vom Bundesligisten FC Flyeralarm Admira, wo er in der vergangenen Saison bereits erste Einsätze in der Bundesliga sammeln konnte. FAC-Manager Sport Lukas Fischer zum Mittelfeldspieler: „Felix ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Dynamik mit sich bringt. Wir sind davon überzeugt, dass die 2. Liga und unser FAC eine gute Bühne für ihn sein können, um regelmäßig Einsätze und Spielminuten im Profifußball zu bekommen.“

von Ligaportal; Foto: FAC