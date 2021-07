SKN St. Pölten vor Duell gegen Liefering: "Es wird vielleicht nicht das schönste Fußballspiel werden"

Am morgigen Freitag steht für den spusu SKN St. Pölten das Duell mit dem FC Liefering auf dem Programm. Nach der Absage der Auftaktpartie gegen Rapid II möchten die Wölfe in Salzburg einen guten Start in die Meisterschaft hinlegen und sich ein erstes Erfolgserlebnis sichern.

Der FC Liefering stellte in der letzten Saison mit dem Gewinn des Vizemeistertitels in der 2. Liga seine Qualität unter Beweis. Mit Rene Aufhauser als neuem Cheftrainer wollen die Jungbullen - trotz eines großen Kaderumbruchs und dem Verlust von Torjäger Benjamin Sesko an den FC Red Bull Salzburg - auch in dieser Saison wieder vorne mitmischen. Ein erster Schritt in diese Richtung gelang gleich einmal mit einem 2:0-Auftaktsieg beim SV Kapfenberg. Gegen die Lieferinger weist der spusu SKN bislang eine ausgeglichene Bilanz auf: Fünf Siegen und einem Remis stehen sechs Niederlagen gegenüber.

SKN-Cheftrainer Stephan Helm sagt vor dem Duell am Freitag: „Wir freuen uns schon sehr auf den Ligastart und auf ein interessantes Spiel gegen einen starken Gegner. Wir haben die zusätzliche Woche gut genutzt, um uns bestmöglich auf die bevorstehende Aufgabe einzustellen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir in Liefering auch ein Erfolgserlebnis einfahren können.“

Christian Ramsebner betont: „Ich erwarte ein sehr offenes Spiel, weil zwei relativ ähnliche Spielsysteme aufeinandertreffen werden. Das Geschehen auf dem Feld wird wohl von hoher Intensität, Gegenpressing und zweiten Bällen geprägt sein, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Es wird vielleicht nicht das schönste Fußballspiel werden, wir nehmen aber auf alle Fälle die drei Punkte ins Visier."

Lukas Tursch und Franz Stolz müssen weiterhin verletzt passen und stehen für dieses Spiel nicht zur Verfügung. "Die Entscheidung über die Spielgenehmigung von Yunsang Hong und Ulysses Llanez fällt im Laufe des morgigen Tages", schreibt der SKN St. Pölten.