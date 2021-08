Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive wurde der SKU Amstetten am Wiener Verteilerkreis fündig. Kurz vor Ablauf der Transferfrist konnte Stürmer Stefan Feiertag von den Young Violets Austria Wien ins Mostviertel gelotst werden. Der 19-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2023.





Stefan Feiertag begann seine Karriere im Nachwuchs des SV Horn. In der Landeshauptstadt wurde man aber früh auf sein Talent aufmerksam, und so wechselte der Angreifer in die Akademie nach St. Pölten. Nach Absolvierung dieser ging es in Richtung Favoriten zu den Jungveilchen.

In zwei Saisonen in der 2. Liga absolvierte unser Neuzugang 38 Einsätze und erzielte dabei 5 Tore. An einen dieser Treffer erinnern wir uns nur ungern zurück: Bei der Heimniederlage gegen die Wiener im Herbst 2020 stellte Stefan Feiertag mit seinem Tor in der Nachspielzeit den 1:2 Endstand her.

Auch in der aktuellen Saison verzeichnete unsere zukünftige Nummer 18 bereits vier Einsätze.

Trainer Jochen Fallmann über den Transfer: „Mit Stefan Feiertag bekommen wir eine weitere klassische Nummer Neun dazu. Er hat eine sehr gute Ausbildung in der Akademie St. Pölten genossen und passt vom Anforderungsprofil her super in die Mannschaft. Seine Spielweise ist mit jener von David Peham zu vergleichen. Zudem kommt Stefan aus Niederösterreich und passt auch von der Vereinsphilosophie her bestens zu uns. Ich freue mich dass er da ist.“

von Ligaportal, Foto: SKU Amstetten