Mit Frank Sturing (zuletzt bei FC Den Bosch) und Djibril Fandje Toure (Leihe von FC Watford) schlug der SV Horn am gestrigen Dienstag nochmals am Transfermarkt zu.

Der 24-jährige Innenverteidiger Frank Sturing wechselt vom niederländischen Zweitligaclub FC Den Bosch ins Waldviertel. Der kanadisch/holländische Doppelstaatsbürger durchlief vom Nachwuchs bis zu den Profis alle Mannschaften des NEC Nijmegen. In der Saison 2016/17 feierte der 1,86m große Verteidiger sein Debüt in der Kampfmannschaft und lief in dieser Spielzeit drei Mal in der höchsten holländischen Liga auf. Nach insgesamt 48 weiteren Einstätzen für seinen Stammverein wechselte Sturing im Sommer 2020 zum Ligakonkurrenten FC Den Bosch, wo er in der letzten Saison zu 19 Spielen in der 2. Liga kam. Überdies wurde Frank Sturing schon mehrmals in diverse Nationalmannschaften einberufen. Von der U18 bis zur U20 bestritt er sechs Länderspiele für die Niederlande. Anfang dieses Jahres wurde er erstmals in das kanadische A-Nationalteam einberufen, wo ihm gleich bei seinem ersten Spiel, in der WM-Qualifikation gegen die Cayman-Inseln, auch sein erstes Länderspiel-Tor gelang. Sturing war auch Teil der Mannschaft, die beim Gold Cup 2021 bis ins Halbfinale kam.

Der zweite Neuzugang, Djibril Fandje Toure, wird für zwei Saisonen vom englischen Premiere League Club FC Watford ausgeliehen. Im Jahr 2020 wechselte Toure von der Cefomig University Conakry (Guinea) in die U23 des FC Watford. Der 18-jährige Stürmer, der auch am Flügel eingesetzt werden kann, soll beim SV Horn behutsam aufgebaut werden und seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball machen. Sein Talent zeigte Fandje Toure unter anderem bei der U17 Afrikameisterschaft, wo er die Torjägerkrone holte. Seine Leistungen brachten ihn unter anderem auf die „Guardians´s list“ von den 50 Top-Talenten, die im Jahr 2002 geboren sind.

„Wir freuen uns sehr, dass wir kurz vor dem Ende der Transferzeit noch 2 Spieler verpflichten konnten. Mit Frank Sturing mussten wir auf den Ausfall von Sam Biek reagieren und haben mit dem kanadischen Teamspieler eine optimale Lösung gefunden. Frank hat reichlich Erfahrung sowohl in der 2. holländischen Liga als auch im kanadischen Nationalteam sammeln können und wird ein wichtiger Baustein in unserem Defensivspiel werden. Fandje Toure ist ein hoffnungsvolles Talent, der sicher einige Zeit brauchen wird um in unserer Liga Fuß zu fassen. Wir sind überzeugt, dass er nach einer gewissen Eingewöhnungsphase unser Offensivspiel positiv beleben wird“, so Geschäftsführer Andreas Zinkel über die beiden Neuzugänge.

von Ligaportal, Foto: SV Horn