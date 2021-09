Am morgigen Dienstag trifft der spusu SKN St. Pölten im Rahmen der 2. Runde des ÖFB Cups auswärts auf den SC Schwaz. Die Niederösterreicher wollen nach dem Fehlstart in der 2. Liga zumindest im ÖFB Cup ein Erfolgserlebnis einfahren.

SKN Cheftrainer Stephan Helm betont: „Die Mannschaft will sich in diesem Spiel unbedingt ein Erfolgserlebnis sichern und sich für den Aufwand, den sie tagtäglich im Training betreibt, belohnen. Wir gehen als Favorit in dieses Spiel, werden den Gegner aber mit Sicherheit nicht unterschätzen.“

Christian Ramsebner sagt: „In unserer derzeitigen Situation können wir nur hart weiterarbeiten, um gemeinsam aus diesem Loch wieder herauszukommen. Da kann ein gutes Cupspiel von unserer Seite definitiv auch weiterhelfen. Ein solches wollen wir gegen Schwaz auch abrufen und gemeinsam einen Schritt in die richtige Richtung machen.“

Der SC Schwaz bestritt in dieser Saison bereits zehn Partien in der Regionalliga Tirol. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer Akif Güclü bislang fünf Siege und zwei Remis bei drei Niederlagen einfahren und liegt derzeit mit 17 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Im Cup sorgten die Tiroler in der ersten Runde bereits für ein Ausrufezeichen und nahmen mit einem 1:0-Erfolg den SV Horn aus dem Bewerb.

Beim morgigen Duell kommt es zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Mit Lukas Wackerle, der von 2017 bis 2020 Teil des spusu SKN St. Pölten war, steht ein Ex-Wolf beim morgigen Gegner im Tor.