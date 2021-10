Am Freitag um 18:30 Uhr trifft der SKN St. Pölten zu Hause auf den GAK. Die Fans der Rotjacken mussten offenbar bereits im Vorfeld des Spiels eine Niederlage einstecken. Wie "Society Graz 2006" auf Facebook schreibt, sei den Anhängern des GAK vom Heimverein SKN St. Pölten sowie von den niederösterreichischen Behörden eine geplante Choreographie verboten worden.

"Unsere Choreo können sie verbieten, unsere Stimmen nicht"

"Alles der Reihe nach. Wie immer wurde vor dem Spiel der zuständige Vertreter von unserem Verein kontaktiert, um die Details für das Spiel abzuklären. Dies klappte in der Vergangenheit mit sämtlichen Vereinen problem- und anstandslos. Der SKN machte uns aber von erster Sekunde an, in einer maßlos arroganten und dekadenten Art und Weise klar, dass es bei ihnen „…keine Choreos gibt. Das wird nicht genehmigt und interessiert sie auch nicht.“ Sämtliche weitere erfolglose Vermittlungsversuche später müssen wir einsehen, dass in St. Pölten und beim SKN, Fankultur mit Füßen getreten wird und wir nicht willkommen zu sein scheinen", heißt es im Statement auf Facebook.

Für die Fans gilt nun das Motto 'Jetzt erst recht'. "Unsere Choreo können sie verbieten, unsere Stimmen nicht. GAK’ler - lasst eure Anzüge im Kasten, wir werden sie ein anderes Mal brauchen. Packt eure Freunde und Schals ein, ölt eure Stimmen und macht euch Freitag mit euren Autos gemeinsam mit unseren Bussen auf den Weg nach St. Pölten. Zeigen wir, wie WIR unseren Verein zelebrieren und wofür das rote Graz steht - nämlich pure Leidenschaft."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller