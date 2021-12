Der SKN St. Pölten hat sich auf die Nachfolger von Andreas Blumauer geeinigt. Der Posten des General Managers wird ab dem kommenden Jahr auf die Schultern von zwei Geschäftsführern aufgeteilt, die für die Bereiche Sport und Wirtschaft zuständig sein werden. Übernommen werden diese beiden Positionen ab 3. Jänner von Jan Schlaudraff (Sport) und Matthias Gebauer (Wirtschaft). Das gibt der SKN am Montag bekannt.

Jan Schlaudraff war in seiner aktiven Karriere als Fußballer für den FC Bayern München, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach und Alemannia Aachen aktiv und bekleidete zuletzt den Posten des Sportdirektors bei Hannover 96. Nun übernimmt der 38-jährige Deutsche die sportliche Verantwortung bei den Wölfen.

Ihm steht im wirtschaftlichen Bereich der Geschäftsführung ab dem kommenden Jahr Matthias Gebauer zur Seite. Der 30-jährige Tiroler, der ein Jus-Studium abgeschlossen hat und in den letzten Jahren als CEO von mehreren Unternehmen tätig war, coachte bereits die U15 des spusu SKN St. Pölten und konnte den Vorstand im Rahmen des Auswahlprozesses von seinen Qualitäten überzeugen.

spusu SKN Präsident Helmut Schwarzl sagt: „Wir haben uns für die Entscheidung zur Nachbesetzung dieser beiden Positionen bewusst etwas mehr Zeit genommen, um sämtliche Bewerbungen bestmöglich zu evaluieren und alle Optionen in Erwägung zu ziehen. Mit der Bestellung von Matthias Gebauer für die wirtschaftlichen Belange des Vereins und nunmehr auch Jan Schlaudraff für den sportlichen Bereich ist es uns aus meiner Sicht gelungen, zwei optimale Kandidaten an Bord zu holen, mit denen wir in den kommenden Jahren den Verein kontinuierlich weiterentwickeln werden.“