Muhammet Akagündüz wird von der Akademie des SK Rapid in die ADMIRAL 2. Liga zum FC Dornbirn wechseln. Bei den Vorarlbergern übernimmt der 43-jährige Ex-Internationale die Position des Cheftrainers. Im grün-weißen Nachwuchs war „Aka“ zuletzt kurz als Interimstrainer der U18-Auswahl tätig, seit Oktober 2020 betreute er die U14-Mannschaft als Cheftrainer und hatte zusätzlich die Agenden als Bereichsleiter/Individualtrainer im Bereich U12 bis U15 inne.

Muhammet "Aka" Akagündüz wird neuer Trainer bei den Rothosen in Dornbirn

Muhammet Akagündüz tritt sein Amt mit Jahresbeginn 2022 auf der Birkenwiese an und erhält einen Vertrag bis Ende Mai. Der 43jährige war mit einer kurzen Pause fast ein Jahrzehnt für den SK Rapid als Trainer tätig, erstmals von Jänner 2011 bis März 2019, in dieser Zeit hatte er die Verantwortung für wechselweise insgesamt drei Akademie-Auswahlen (U15, U16 und U18) und war von Juli 2016 bis zu seinem vorübergehenden Abgang Cheftrainer der zweiten Mannschaft.

Willi Schuldes, Sportlicher Leiter SK Rapid II und der Akademie:

„Ich möchte ´Aka´ im Namen des SK Rapid aber auch persönlich nur das Beste bei seiner neuen Karrierestation wünschen. Er ist ein hervorragender Fachmann und hat bei uns über Jahre beste Arbeit mit unseren vielen hochtalentierten jungen Spielern geleistet, hat aber nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihm neben der Arbeit im Nachwuchsbereich auch eine Tätigkeit als Cheftrainer im Erwachsenenfußball sehr reizvoll erscheint.“

Muhammet Akagündüz, Neo-Trainer Dornbirn:

„Ich will den Verein so schnell wie möglich aus den Abstiegsplätzen rausholen und ein erfolgreiches Frühjahr ermöglichen. Ziel ist es, den Spielern dabei zu helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen, sie mit neuen Impulsen zu begeistern, um sowohl individuell, aber vor allem als Mannschaft weiterhin in der Liga dabei zu sein. Der FC Mohren Dornbirn steht für ein familiäres Umfeld und ein geschlossenes Miteinander. Ich freue mich schon auf den Rückrundenstart, um endlich mit der Mannschaft loszulegen. Bis dahin heißt es: Gemeinsam mit Andreas Genser und Peter Handle anzupacken und alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Frühjahr zu schaffen, speziell eine junge, entwicklungs- und konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.“

Peter Handle, Sportlicher Leiter FC Dornbirn:

„Der zehnfache österreichische Nationalteam-Spieler Muhammet Akagündüz hat als Trainer sämtliche Akademiemannschaften beim SK Rapid Wien durchlaufen. In der Saison 2016/2017 hat er dort auch sehr erfolgreich die zweite Kampfmannschaft trainiert. Im Kader standen damals unter anderem die jetzigen Nationalteamspieler Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg) und Dejan Ljubicic (1. FC Köln). Wir sind überzeugt, dass er auch unsere zahlreichen jungen Spieler in ihrer sportlichen Entwicklung einen Schritt nach vorne bringen wird. Willkommen in der FCD-Familie.“

