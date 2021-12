Der FC Blau Weiß Linz vermeldet einen Neuzugang: Nach dem Abgang von Filip Borsos, hat der amtierende Ligameister sofort reagiert und Top-Talent Fabian Neumayr an Land gezogen. Der 22-jährige kommt vom Regionalligisten SV Seekirchen und unterschreibt bis 2023, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Fabian Neumayr (mitte) freut sich auf seine neue sportliche Aufgabe. Coach Gerald Scheiblehner und Sportdirektor Tino Wawra (links) heißen ihn bei der Pressekonferenz herzlich Willkommen.

Der 1,81m große Rechtsfuß zeichnet sich als pfeilschneller Vollblutstürmer aus, kann generell offensiv alle Positionen bekleiden und konnte in zwei „Halbsaisonen“ in der Regionalligastolze 15 Treffer erzielen. Davor gelangen ihm in der Saison 2018/19 in der Salzburger Liga 19 Tore. Für den Jungspund ist dies der erste Profivertrag in seiner Karriere.

Statements:

Sportdirektor Tino Wawra:

„Wir gehen mit der Verpflichtung von Fabian unseren jungen österreichischen Weg weiterund richten dabei auch immer wieder den Blick in die Regionalligen. Wir haben mit Pomer, Gemicibasi und Seidl schon einigen Spielern den Weg in den Profifußball geebnet und weiter dann auch zu Bundesligaspielern geformt. Fabian kann und soll der nächste auf dieser Liste sein. Durch seine Schnelligkeit bringt er ein Tool mit, welches uns in der Offensive manchmal gefehlt hat.“

Trainer Gerald Scheiblehner:

"Fabian passt perfekt in unser Anforderungsprofil! Er ist ein junger, hungriger Spieler, der trotz seines jungen Alters schon sehr viele Erfahrungen im Erwachsenfußball gesammelt hat. Wir sind davon überzeugt, dass uns Fabian mit seiner Schnelligkeit und seinem Torinstinkt noch besser machen wird."

Fabian Neumayr :

„Mit diesem Wechsel und meinem ersten Profivertrag geht für mich ein Traum in Erfüllung. Trotz anderer Anfragen hat mich das höchst professionelle Umfeld bei Blau-Weiß Linz von Anfang an überzeugt. Hier möchte ich zeigen was ich drauf habe und mit dem Verein in die Bundesliga aufsteigen. Das ist das große Ziel.“

Foto: Blau Weiß Linz