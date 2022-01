Wenige Tage nach Beginn der Frühjahresvorbereitung gibt der Tabellendritte der Admiral 2. Liga, der Floridsdorfer Athletiksport-Club, gleich drei Winterabgänge der laufenden Spielzeit bekannt. Manuel Holzmann und David Strmsek werden bis zum Saisonende in die Regionalliga Ost verliehen, Sebastian Zettl hat seinen laufenden Vertrag vorzeitig aufgelöst und wechselt in die Regionalliga Mitte.

Linksverteidiger Manuel Holzmann und Innenverteidiger David Strmsek werden bis zum Saisonende an den SC Neusiedl am See 1919 verliehen, um beim derzeitigen Neunten der Regionalliga Ost Spielpraxis zu sammeln. Mittelfeldspieler Sebastian Zettl (Foto) hat seinen Vertrag beim FAC nach einem halben Jahr aufgelöst und schließt sich dem Regionalligisten FC Gleisdorf 09 in seiner steirischen Heimat an.

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer: „Manuel und David sind in der bisherigen Saison zu weniger Einsatzminuten gekommen, als sie sich das vorgestellt haben und es ist uns wichtig, dass sie bis zum Ende der Saison auf möglichst hohem Niveau Spielpraxis sammeln. Sebastians erhofften, sportlichen Erwartungen konnten wir leider nicht gerecht werden. Wir möchten uns aber ausdrücklich für sein stets professionelles Auftreten auf und neben dem Platz bedanken und hoffen, dass er in Gleisdorf noch einmal sportlich durchstarten kann.“

Foto: FAC