Außenverteidiger Josef Weberbauer wechselt vom Grazer AK aus der Admiral 2. Liga zur SV Guntamatic Ried in die Admiral Bundesliga. Der 23-jährige Rechtsverteidiger ist damit der erste GAK-Spieler seit der Neugründung, der den Sprung in die Bundesliga schafft. Weiters kann der GAK im Frühjahr auch auf einen weiteren Außenverteidiger nicht zurückgreifen: der 24-jährige Philipp Seidl (Foto), gebürtiger Grazer, verletzte sich im Training am Mittwoch am Knie.

Josef Weberbauer kam im Februar 2020 aus der Regionalliga vom SAK, wurde zuvor mit USK Arnitz zweimal Meister der RL West. Er etablierte sich beim GAK schnell als Stammkraft und steht jetzt vor einem persönlichen Aufstieg.

„Josef ist damit der Beweis, dass sich junge, hungrige Spieler bei uns in die Auslage spielen und für die höchste Spielklasse empfehlen können,“ betont Sportchef Dieter Elsneg den Stellenwert dieses Transfers. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der 23-jährige stand in der laufenden Spielzeit 14-mal im Liga-Einsatz für den Kultklub aus der Steiermark.

Aktivposten Philipp Seidl fällt auf unabsehbare Zeit aus

Weiters wird dem GAK ein weiterer Abwehrspieler nicht zur Verfügung stehen, durch die Trainings-Verletzung von Philipp Seidl. „Sportlich ist dies für uns natürlich ein großer Verlust. Vor allem, weil uns mit Philipp Seidl nun auch eine weitere Stütze fehlen wird“, erläutert Elsneg. "Vor allem für ihn persönlich tut es mir sehr leid, nachdem er sich so zurückgekämpft und als toller Spieler bewiesen hat", setzt Elsneg fort. Seidl zog sich bei einem Zweikampf im Training - kurz nach der mündlichen Weberbauer-Transfer-Einigung mit der SV Ried - einen Kreuzbandriss zu und wird heute operiert. Er fällt damit voraussichtlich für die gesamte restliche Saison aus. Der GAK wird aufgrund dieser Situation aller Voraussicht nach abermals am Transfermarkt aktiv werden.

Foto: GAK