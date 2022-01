Heute absolviert der Grazer AK beim DSC, Regionalliga Mitte, in Deutschlandsberg (Ankick: 13 Uhr) sein zweites Testspiel im Rahmen des Vorbereitungs-Programmes auf die Frühjahrsrunde in der Admiral 2. Liga. Im Team der "Rotjacken" von GAK-Neo-Chefcoach Gernot Messner haben dabei besonders gleich drei 20-jährige Mittelfeldspieler Gelegenheit, sich zu beweisen.

Foto: Noah Lederer (Mitte, Nr. 5) für den FCM Traiskirchen in Aktion

Es handelt sich um die "Test-Piloten" Lukas Schöfl, Jonas Schwaighofer und Noah Lederer. Einer aus diesem Mittelfeld-Trio soll letztlich verpflichtet werden. "Wir wollen uns Anfang nächster Woche entscheiden, wer die letzte Position in unserem Kader bekommen wird", sagt Sportchef Didi Elsneg in der "Kleine Zeitung".

Der gebürtige Wiener Lukas Schöfl wechselte im Sommer 2018 vom WAC II in den Bundesliga-Kader der "Wölfe", kam in der Admiral Bundesliga im vergangenen Herbst im Team von Chefcoach Robin Dutt jedoch lediglich für zwei Minuten zum Einsatz. Der Kontrakt des ÖFB-U-19-Teamspielers (fünf Einsätze) bei den Kärntnern läuft heuer im Juni aus. Jugendverein ist der SC Columbia Floridsdorf

Jonas Schwaighofer, ebenfalls ÖFB-U19-Teamspieler, wechselte im Sommer 2020 von der AKA bzw. 2. Mannschaft vom Bundesligisten SV Ried zum FC Pinzgau Saalfelden und sorte im Herbst in der Regionalliga Salzburg in 15 Partien sechs Mal.

Der Dritte im Bunde - Noah Lederer - wurde beim Bundesligisten FC Flyeralarm Admira in der Südstadt ausgebildet und spielt seit drei Jahren in Traiskirchen (6 Tore in 12 Spielen im Herbst in der Regionalliga Ost). Der 20-jährige, zentrale Mittelfeldspieler ist der der Sohn von Oliver Lederer, dem ehemaligen Bundesliga-Trainer, aktuell ÖFB-Ausbildungsleiter.

Foto: Josef Parak