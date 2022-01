Während sich der Tabellenfünfte der Admiral 2. Liga, FC Blau-Weiß Linz, weiter intensiv in der Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft befindet und heute im Test-Match im OÖ-Duell beim Regionalligisten FC Wels gastiert (15 Uhr), werden im sportlichen Bereich weiter eifrig die Weichen für die Zukunft gestellt. Der amtierende Meister der 2. Liga gibt am heutigen Samstag die prominente Verpflichtung von Defensivspezialist Christoph Schösswendter bekannt.

Der 33-jährige gebürtige Zell am Seer und 1,93m großgewachsene Innenverteidiger kommt mit einer beeindruckenden Vita in die Stahlstadt. 171 Bundesligaspiele und 100 Spiele in der 2. Liga – Engagements bei Austria Wien, Admira Wacker, Rapid Wien, Altach und ein Auslandsabenteuer bei Union Berlin sprechen eindeutig für sich. Der Vertrag gilt bis Juni 2023 und besitzt eine vereinsseitige Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Sportdirektor Tino Wawra zur Neuerwerbung: „Eigentlich schon im Sommer, aber spätestens mit dem Transfer von Christoph Schösswendter hat nun die Weichenstellung für die nächste wichtige Saison begonnen. Ich bin sehr glücklich, dass wir den Spieler von unseren Plänen überzeugen konnten. Er hat schon bei Top-Clubs in Österreich und auch in Deutschland gespielt. Daher bekommen wir viel Routine und Erfahrung dazu, die unserer jungen Mannschaft gut tun wird. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der unserer Abwehr noch mehr Breite und Stabilität verleihen wird.“

Trainer Gerald Scheiblehner: „Ich freue mich sehr, dass dieser Transfer gelungen ist. Christoph passt mit seiner Kopfballstärke perfekt in unser Anforderungsprofil auf der Innenverteidiger-Position. Mit seiner Erfahrung wird er unsere junge Mannschaft in wichtigen Situationen besser und erfolgreicher machen. Er will es noch einmal wissen und deswegen passt er sehr gut zu Blau Weiß!“

Foto: FC Blau-Weiß Linz