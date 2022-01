Kurz nach Samstagmittag waren von der Admiral 2. Liga die Kapfenberger SV und der GAK, beide ja seit November bzw. Dezember mit neuen Cheftrainern, im Testspiel-Einsatz im Rahmen des Vorbereitungsprogramms auf die Frühjahrsrunde. Bei ihrem Wochenend-Tripp nach Slowenien verloren die "Falken" im 1. Spiel beim Kurzturnier in Koper gegen den gastgebenden FC Koper mit 0:2. Die Grazer gewannen beim Regionalligisten Deutschlandsberger SC mit 2:1, wobei Testspieler Jonas Schwaighofer vom FC Pinzgau Saalfelden den zweiten Treffer erzielte.

Die Elf von KSV-Chefcoach Vladimir Petrovic (Foto) präsentierte sich gegen den slowenischen Topklub auf Augenhöhe und hielt beim ersten Probegalopp im neuen Jahr auf Naturrasen stark dagegen, um sich dennoch am Ende gegen den effizienten Kontrahenten geschlagen zu geben. Spiel 2 steigt für den Tabellenzehnten der Admiral 2. Liga morgen Mittag um Turnier-Platz 3 gegen den Verlierer aus Gorica vs. Dekani.

FC Koper vs. KSV 1919 2:0 (2:0). Memorial Milan Sculac-Stadion, Torfolge: 1:0 Osuji (5.), 2:0 (21.) Barisic

KSV 1919: Christopher Giuliani (70. Patrick Krenn) - Christoph Pichorner, Lukas Walchhütter (60. Luca Hassler), David Heindl, Christoph Graschi - Sanel Bajrektarevic (46. Karlo Lalic) Mario Grgic, Simon Staber (46. Erion Krasniqi) - Winfred Amoah, Matthias Puschl, Dardan Shabanhaxhaj (75. Anel Selimoski).

Test-Pilot Jonas Schwaighofer scort für Rotjacken

Nach der 1:7-Niederlage am vergangenen Samstag beim ersten Testspiel in 2022 ging die Elf von GAK-Trainer Gernot Messner auch beim zweiten Auftritt erneut in Führung. Der offenisve Mittelfeldspieler Mamadou Sangare aus Mali, der 19-jährige ja ausgeliehen vom österreichischen Championsleague-Achtelfinalisten FC Red Bull Salzburg, bescherte dem GAK einen Blitzstart (5.).

Den zweiten Treffer für den Tabellensiebten der Admiral 2. Liga landete "Test-Pilot" Jonas Schwaighofer (42.), 20 Jahre, noch vor der Pause. Der ÖFB-U19-Teamspieler wurde beim Bundesligisten SV Ried ausgebildet und erzielte im Herbst für den Salzburger Regionalligisten FC Pinzgau Saalfelden als Mittelfeldakteur sechs Treffer in 15 Partien.

Foto: KSV