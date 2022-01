Mit Albin Gashi vermeldet der SV Horn, der heuer sein 100-jähriges Vereinsjubiläum hat und in der Admiral 2. Liga als Tabellen-12. überwintert, einen Rückkehrer und zugleich den ersten Neuzugang in der aktuellen Transferperiode. Demgegenüber wurde der Vertrag zwischen den Niederösterreichern und Izaiah Jennings aufgelöst.

Foto v.l.: Geschäftsführer Andreas Zinkel, Albin Gashi

Albin Gashi is back! Einen Tag vor seinem 25. Wiegenfest unterschreibt der Österreicher mit albanischen Wurzeln einen Vertrag bei den Blau-Weißen bis Sommer 2023. Der gebürtige Hollabrunner ist in Horn kein Unbekannter. So trug der ehemalige ÖFB-U19-Teamspieler (zehn Einsätze, ein Tore) bereits im Frühjahr 2019 das SV Horn-Trikot. Als damaliger Leihspieler des SK Rapid kam der universell einsetzbare Offensivakteur auf 15 Pflichtspieleinsätze. Seine fußballerische Karriere startete Albin Gashi in seiner Geburtsstadt in Hollabrunn. Bereits in der Jugend erfolgte der Wechsel zu Rapid, wo der Rechtsfuß bis zu den Amateuren alle Mannschaften durchlief.

Für die Saison 2017/18 kam es zu einer Leihe zum FAC in die 2. Liga, ehe er in der darauffolgenden Spielzeit zum FC Den Bosch in die zweite niederländische Liga für ein halbes Jahr verliehen wurde. Danach erfolgte sein erstes Engagement beim SV Horn. In der Saison 2019/20 schnürte Albin abermals seine Schuhe beim FAC. Insgesamt brachte er es bis jetzt auf 63 Einsätze (5Tore) in der österreichischen 2. Liga. Im Sommer 2020 wechselte Albin zum FK Kukësi in die erste albanische Liga, wo er bis zuletzt tätig war. Beim albanischen Traditionsverein kam er auf 30 Spiele in der Liga sowie zwei Einsätze in der Europa League-Qualifikation.

Geschäftsführer Andreas Zinkel über den Neuzugang: „Wir waren schon im Sommer knapp dran Albin zu verpflichten. Leider hat sich das damals nicht wie gewünscht entwickelt, umso mehr freut es mich jetzt, Albin wieder in Horn begrüßen zu dürfen. Durch die Auslandserfahrung hat Albin sowohl persönlich wie auch als Spieler enorm an Erfahrung dazugewonnen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft wie auch wir als Verein enorm davon profitieren werden.“

Rückkehrer Albin Gashi: „Ich freue mich wieder für den SV Horn spielen zu dürfen. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Ich werde alles geben, damit wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen und viele Siege zusammen feiern!“

Vertragsauflösung bei Izaiah Jennings

Gleichzeitig gibt es auch einen Abgang zu vermelden. Der Vertrag mit dem 23-jährigen Izaiah Jennings wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der in Oklahohma City geborene US-Amerikaner, der im Sommer 2021 von Corpus Christi FC (USA) in Horn andockte, kam in dieser Saison auf elf Pflichtspieleinsätze (1 Tor, 2 Assists). In seiner Presseaussendung bedankt sich der SV Horn beim Stürmer für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft alles Gute!

Foto: SV Horn