9:0 in Wallern, 7:1 in Wels bei OÖ- bzw. Regional-Ligist Mitte, 3:2 bei Bundesligist FC Flyeralarm Admira Wacker und im vierten Winter-Testspiel 5:1 über OÖ-Ligist ASKÖ Donau Linz: der amtierende Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz schiesst sich auf die Frühjahrsrunde ein, wobei Torschütze Neumayr jedoch unglücklich gegen die Torstange rammte. 24:4-Gesamtscore! Heute testen der Tabellenzweite in Liga 2, FC Liefering, im Trainingslager in Spanien gegen Villarreal CF B, und der FC Wacker Innsbruck beim Debüt von Neo-Chefcoach Michael Oenning beim FC Bayern München II im modernen Campus des deutschen Rekordmeisters.

Bei dichtem Schneefall gewann Blau-Weiß Linz ohne die geschonten Tobias Koch, Fabio Strauss und Stefano Surdanovic gegen den Tabellen-12. der OÖ-Liga, ASKÖ Donau Linz, auf dem Kunstrasenplatz am Trainingsgelände Auwiesen in Linz mit 5:1. Dabei setzte Chefcoach Gerald Scheiblehner auch ein paar Amateurspieler ein. Für die Königsblauen scorten die Winterneuzugänge Fabian Neumayr (der Mittelstürmer kam vom SV Seekirchen) und Christoph Schösswendter (der bundesligaerfahrene Innenverteidiger traf damit auch in seinem zweiten Match für die Linzer), Hannes Huber, Philipp Malicsek und der 20-jährige LASK-Leihstürmer Patrick Plojer.

Winter-Neuzugang Neumayr rammte unglücklich gegen die Torstange und wurde vorsorglich ins Linzer Spital gebracht. Sportdirektor Tino Wawra: "Er war wohl etwas benommen und wir haben ihn zum Test ins Spital gebracht. Wir werden ihn erstmal ein paar Tage aus dem Trainingsbetrieb nehmen." Ansonsten stehen aktuell Chefcoach Gerald Scheiblehner bis auf den Langzeitverletzten Julian Gölles derzeit alle Akteure zur Verfügung und schießen sich in den Testspielen weiter eifrig ein.

Wawra will noch Stürmer, doch hat bei Suche keinen Druck

Wawra wollte auf Nachfrage von Ligaportal den Erfolg gegen den Viertligisten Donau Linz nicht überbewerten, auch in Anbetracht der äußeren Bedingungen: "Es war mehr eine Trainingseinheit statt ein Spiel. Gegen die Admira (Anm.: 3:2-Sieg am Samstag beim FC Flyeralaram in der Südstadt), das war richtig gut von uns und auf Bundesliga-Niveau. Insgesamt stimmt derzeit das Engagement bei uns."

Und bezüglich der derzeitigen "Torfabrik" meinte der 42-jährige, ehemalige Spielerberater: "Obwohl wir keinen Stürmer haben, erzielen wir viele Tore." Wird denn noch bis zum Ende des Wintertransfersfenster (Montag, 07.02., 17 Uhr) ein Stürmer geholt? Wawra: "Wir schauen schon noch, doch nicht auf Druck. Vielleicht für Sommer."

Freitag Testspiel bei Spartak Trnava in modernen Stadion wie künftig am Donaupark

Das nächste Testspiel im Rahmen des Vorbereitungsprogrammes ist für die Königsblauen am kommenden Freitag beim slowakischen Spartak Trnava, Tabellenzweiter der Fortuna Liga. Wawra freut sich auf das Match in der City Arena auf Naturrasen: "Das ist ein ähnliches Stadion, wie wir es haben werden. Über einem Einkaufszentrum." Die sechste und letzte "Probe-Partie" ist dann für Samstag, 12. Februar, beim Kultklub First Vienna 1894, Regionalliga Ost, geplant (Ankick: 14 Uhr, Hohe Warte), ehe Blau-Weiß Linz dann mit dem OÖ-Derby gegen Vorwärts Steyr am Freitag, 18. Februar (20:25 Uhr) mit Runde 17 in das Pflichtspiel-Jahr 2022 startet.

FC Liefering heute im Probegalopp gegen Villareal CF B - Wacker Innsbruck beim FC Bayern II

Zuvor testet der Liga-Zweite FC Liefering heute ab 15:00 Uhr im Rahmen seines Trainingscamps in El Saler in Spanien gegen Villareal CF B. Im ersten Testspiel in Spanien unterlagen die Schützlinge von Chefcoach René Aufhauser Valencia CF Mestalla am Samstag mit 1:2 (für den FCL traf der eingewechstel Jano nach dem Seitenwechsel). Dabei wurde sogar Co-Trainer Tobias Kern eingewechselt.

Abgesagt wurde gestern witterungsbedingt das Testspiel vom FC Wacker Innsbruck gegen den Regionalligisten SC Schwaz. Stattfinden soll dagegen die heutige "Probe-Partie" des Zweitliga-Achten aus Tirol bei den Amateuren des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, aktuell Tabellenzweiter der Regionalliga Bayern. Das Premieren-Spiel für den deutschen Wacker-Neo-Chefcoach Michael Oenning mit den Tirolern beim Viertligisten vom "Weißwurst-Äquator" findet im hochwertigen Campus des FC Bayern München statt.

