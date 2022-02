Es war eine Naturrasen-Nullnummer, doch aus Sicht vom FC Blau-Weiß Linz definitiv das bisherige Highlight der laufenden Vorbereitung! Das fünfte Testspiel im Hinblick auf die Frühjahrs-Runde für den amtierenenden Zweitliga-Meister beim Tabellenzweiten der ersten slowakischen Liga, in der City-Arena von Spartak Trnava. Ein modernes Stadion über einem Einkaufszentrum, das laut Blau-Weiß-Sportdirektor Tino Wawra dem künftigen, neuen der Linzer am Donaupark ähnelt.

Nach einer bis in die letzte Minute spannenden, rassigen Partie trennten sich beide Mannschaften torlos, 0:0 Unentschieden.

Tino Wawra: „Es entwickelte sich von Anfang an einen sehr hochklassige Partie. Für uns war es gleichzeitig der erste Test auf Naturrasen, bei perfekten Platzverhältnissen. Von der Leistung her muss ich sagen, haben wir heute so ziemlich alles abgerufen und konnten gegenüber dem Test gegen die Admira (Anm.: 3:2-Sieg in der Südstadt vergangenen Samstag) noch einmal eine Schippe drauflegen. Wir können mit unserem Spiel heute wirklich mehr als zufrieden sein. Wir haben Trnava sehr hoch attackiert und das hat den Gegner zunehmend aus der Bahn geworfen."

Erhitzte Gemüter nach Attacke gegen Winter-Neuzugang Paul Mensah

Der 42-jährige Sportdirektor der Königsblauen weiter: "Nach der unschönen Szene von Routinier Martin Skrtel gegen unseren Paul Mensah gingen kurzfristig auch die Wogen hoch – nur mit viel Glück wurde Paul von einer schweren Verletzung verschont. Leider haben wir fünf, sechs hochkarätige Möglichkeiten liegen gelassen – es wäre heute mit Sicherheit auch ein Sieg möglich gewesen. Für uns war jedenfalls es ein perfekter Test gegen einen starken Gegner! Die Mannschaft hat jetzt drei Tage frei, ehe wir uns dann den Feinschliff für den Rückrundenstart verpassen.“

FC Blau-Weiß Linz 1.Hz.: Schmid, Strauss, Mitrovic, Pirkl, Brandner, Maranda, Koch, Seidl, Plojer, Mensah, Schösswendter

Im Verlauf der zweiten Halbzeit kamen alle weiteren Kaderspieler zum Einsatz. Anteo Fetahu steigt kommende Woche wieder voll ins Training ein und auch Fabian Windhager ist nach der Ableistung des Grundwehrdienstes wieder deutlich flexibler. Bei Julian Gölles heißt es dagegen weiterhin Geduld haben.

Letzter Test nächsten Samstag bei First Vienna FC 1894

Bei vier Siegen und einem Remis aus den bisherigen fünf Winter-Testspielen bleiben die Schützlinge von Chefcoach Gerald Scheiblehner weiter unbesiegt. Die "General-Probe" vor der ersten Pflicht-Partie, dem OÖ-Derby in der Admiral 2. Liga am Freitagabend, dem 18. Februar, gegen Vorwärts Steyr absolvieren die Königsblauen am nächsten Samstag, 12. Februar, beim Ost-Regionalligisten First Vienna FC 1894 (Hohe Warte, 14 Uhr), der heute Ex-ÖFB-Teamspieler Dani Alar vom SKN St. Pölten verpflichtete.

Foto: FC Blau-Weiß Linz