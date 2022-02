Am fünften Tag im Trainingslager im türkischen Side/Antalya absolvierte der SC Austria Lustenau seinen erste "Probe-Partie" von gesamt zwei Testspielen. Dabei gab sich der Spitzenreiter der Admiral 2. Liga gegen den ukrainischen Erstligisten FC Kolos Kowaliwka keine Blösse und siegte mit 3:0 (3:0).

Nach Tagen mit intensiven Trainings-Einheiten "brannten" die Grün-Weißen auf das erste Match an der türkischen Riviera. Dabei verzichtete der Zweitliga-Leader gegen den ukrainischen Erstligisten auf Kapitän und Innenverteidiger Matthias Maak (Wade) und den bosnisch-schweizerischen Mittelstürmer Haris Tabakovic (Knie). Trotz der Ausfälle der beiden Routiniers fanden die Vorderleute von Goalie Domenik Schierl gut in die Partie.

Bereits in Halbzeit 1 auf Siegesstraße - Traumtor von Pius Grabher

Bereits nach zwölf Spielminuten durfte Chefcoach Markus Mader den ersten Treffer bejubeln, als der 21-jährige französische Linksverteidiger mit algerischen Wurzeln - Hakim Guenouche - das Leder aus Nah-Distanz über die Linie schob. In derselben Tonart ging es dann weiter: Schöne Spielzüge, einige Abschlüsse. Einen davon setzte der nächste Linksbeiner, Pius Grabher, per traumhaften Volley unhaltbar in die Ecke – 2:0.

Wenig später war es dann der 21-jährige, französische Leihstürmer Bryan Silva Teixeira, der sich im Eins gegen Eins behauptete und den dritten Treffer markierte. Weitere Tore gab es in Abschnitt zwei, in dem alle weiteren Kaderspieler noch Einsatzminuten sammeln durften, nicht zu sehen.

Im zweiten Testspielspiel treffen die Vorarlberger am Dienstag auf Siroki Brijeg aus Bosnien. Ankick: 16 Uhr Ortszeit (MEZ 14 Uhr) .

Chefcoach Markus Mader: „Mit dem heutigen Test sind wir sehr zufrieden. Das Spiel war mit Sicherheit die beste Performance in der Vorbereitung. Drei Treffer vorne, kein Gegentor hinten fördern das Selbstvertrauen enorm."

SC Austria Lustenau: Schierl – Mätzler (74. Berlinger), Hugonet (61. Marceta), Adriel (56. Berger) – Guenouche (63. Wallace), Grabher (74. Türkmen), Baiye (74. Bösch), Cham (74. Marte), Anderson (63. Gmeiner) – Teixeira (74. Tiefenbach), Cheukoua (63. Stefanon).

Tore: 1:0 Guenouche, 2:0 Grabher, 3:0 Teixeira - alle in Halbzeit 1.

Foto: SC Austria Lustenau